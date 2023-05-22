Müjde resmen verildi! Her eve en az 10 bin lira

Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Sabah'ın haberine göre, Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesinde olacak.