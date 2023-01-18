Muhteşem çizim!Tek başına yaptı ama tüm türkiye kullanacak

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Siberay Kulüp Okulu tarafından düzenlenen, Siberay Dijital Afiş yarışmasında Evin Salim isimli öğrencinin afişi birinci seçildi. Karabulutların altında ailesini şemsiye ile korumaya çalışılması temasıyla yapılan afiş büyük ilgi görürken, okula giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, afişi çizen öğrenciye hediye takdim ederek başarılar diledi. Evin Salim’in yaptığı afiş Tekirdağ’ın yanı sıra Ankara başta olmak üzere birçok ilin emniyet müdürlüklerince siber anlatımlarında kullanılacak.