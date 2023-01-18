Muhteşem çizim!Tek başına yaptı ama tüm türkiye kullanacak

Afişi çizerek birinci olan Evin Salim ise yaptığı açıklamada, “Siberay konusunda afiş yarışması vardı. Bu yarışmaya katılmak istedim. Aklıma ilk Siberay geldi doğal olarak onu betimlemeye karar verdim. Sonrasında aklıma ilk gelen şey korunmak aldı. Çünkü Siberay bizi koruyor. Bilinçli olmamız lazım. Bizi en basitinden koruyan ne var? Şemsiye bizi yağmurdan koruyor. O yüzden afişimde bunlara yer verdim. Kötülük akıyordu ve bizi koruyan bu şemsiyeydi. Ondan sonra aile çizdim. Aile üyelerinden biri şemsiyeyi tutuyordu. Bu şekilde hem bilinçli hem de güvende kalıyoruz” diye konuştu.