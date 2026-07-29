Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

Karara ilişkin Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’ni her iki ülkedeki iş dünyasının nesnel ve rasyonel seslerine kulak vermeye ve Çinli şirketleri karalamayı ve onları yaptırımlarla tehdit etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik ayrıca Çin hükümetinin çıkarlarına somut zarar veren herhangi bir adıma karşı gerekli tüm tedbirleri alacağını bildirdi.