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Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

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Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

ABD yönetimi, yapay zeka altyapısını ulusal güvenlik tehditlerinden koruma amacıyla Çin yapımı yeni insansı robot ve dört ayaklı robotlar ile güç invertörlerinin ithalatını yasakladı.

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Foto - Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

ABD, Çin ile birçok alanda süren stratejik rekabet kapsamında yeni bir adım attı. ABD yönetimi, yapay zeka altyapısını ulusal güvenlik tehditlerinden koruma amacıyla Çin yapımı yeni insansı robot ve dört ayaklı robotlar ile yenilenebilir enerji kaynakları ile bataryaların elektrik şebekelerine ve veri merkezi ekipmanlarına bağlanmasını sağlayan bağlantılı invertörlerin ithalatını yasakladı.

#2
Foto - Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yapılan açıklamada, "Bu cihazlar, ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini sekteye uğratabilecek tedarik zinciri zafiyetleri oluşturabilir ve ABD kritik altyapısını tehdit eden siber güvenlik riskleri oluşturabilir" denildi.

#3
Foto - Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

FCC Başkanı Brendan Carr ise basın açıklamasında, "FCC, ABD’nin kritik tedarik zincirlerini güvence altına almak için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" diye konuştu. ABD Hazine Bakanı Scoyy Bessent, Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD’ye ait fikri mülkiyet haklarını çalmaları nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

#4
Foto - Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

Çin’den karara tepki

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Foto - Çin'in robotları Trump'ı korkuttu! Gerekçesi bakın neymiş!

Karara ilişkin Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’ni her iki ülkedeki iş dünyasının nesnel ve rasyonel seslerine kulak vermeye ve Çinli şirketleri karalamayı ve onları yaptırımlarla tehdit etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik ayrıca Çin hükümetinin çıkarlarına somut zarar veren herhangi bir adıma karşı gerekli tüm tedbirleri alacağını bildirdi.

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