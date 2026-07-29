Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik aygıtında dokuz yıl görev yapan eski polis Zhang Yabo, Uygurların gözetlenmesi, gözaltına alınması ve siyasi telkine tabi tutulmasında üstlendiği rolü anlattı. Almanya’ya sığınan Zhang; gece baskınlarından toplu sevklere, zorunlu çalışmadan haftalık gözaltı kotalarına kadar sistemin işleyişini aktarırken kendisinin de bu düzenin mağduru olduğunu savundu.