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Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

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Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik aygıtında dokuz yıl görev yapan eski polis Zhang Yabo, Uygurların gözetlenmesi, gözaltına alınması ve siyasi telkine tabi tutulmasında üstlendiği rolü anlattı. Almanya’ya sığınan Zhang; gece baskınlarından toplu sevklere, zorunlu çalışmadan haftalık gözaltı kotalarına kadar sistemin işleyişini aktarırken kendisinin de bu düzenin mağduru olduğunu savundu.

#1
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

New York Times, Çin’in Uygurlara yönelik baskı politikalarının uygulanmasında yıllarca görev alan eski polis memuru Zhang Yabo’nun tanıklığını yayımladı. Li Yuan imzalı habere göre Zhang, haziran ayında Almanya Federal Meclisi’nde milletvekilleri ve insan hakları savunucularına yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Dokuz yıl boyunca Sincan’daki güvenlik teşkilatında çalışan Zhang, bölgeyi “demir bir duvarla çevrili dev bir hapishane” olarak tanımladı.

#2
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Zhang’a göre bu duvar yalnızca sayısız masum Uygur’u değil, baskı politikalarını uygulamakla görevlendirilen kişilerin “ruhlarını” da hapsetti. 1986 yılında Çin’in Henan eyaletindeki yoksul bir Han Çinlisi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zhang, sekiz yaşına kadar elektriğin bulunmadığı bir köyde büyüdü. 2006’da üniversite eğitimi için Sincan’a giden Zhang, mezuniyetinin ardından kırsal bir bölgede matematik öğretmenliği yaptı. Daha yüksek gelir elde etmek isteyen Zhang, 2014’te Hotan bölgesindeki bir gözaltı merkezinde gardiyan olarak çalışmaya başladı. Öğretmenlik döneminde yaklaşık 400 dolar olan aylık geliri 650 dolara yükseldi.

#3
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Zhang, gözaltı merkezindeki görevleri arasında güvenlik kamerası kayıtlarını izlemek, tutuklulara yiyecek ve ilaç dağıtmak ve haklarında suçlayıcı bilgi toplamak bulunduğunu anlattı. Sorgu odalarından çığlıklar duyduğunu, uykusuz bırakılmış ve darbedilmiş tutuklular gördüğünü söyleyen Zhang, o dönemde Çin yönetiminin bu kişilerin “terörist” ve “ayrılıkçı” olduğu yönündeki anlatısına inandığını belirtti. Zhang, 2016 sonunda memurluk sınavını kazanarak resmen polis teşkilatına katıldı. Bu dönem, Pekin yönetiminin Sincan’daki kitlesel gözaltı politikasını sertleştirmeye başladığı sürece denk geldi. New York Times’ın aktardığına göre uzun sakal bırakmak, Arapça öğrenmek veya namaz kılmak gibi davranışlar, kişilerin “dinî radikalleşme” şüphesiyle gözaltına alınmasına gerekçe yapılabiliyordu.

#4
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Zhang, Uygurların evlerine düzenlenen gece baskınlarına katıldığını ve Kur’anlar ile diğer dinî eşyaların toplandığını anlattı: “Genellikle içeri ilk giren bendim. Onların kötü insanlar olduğuna inanıyordum.” Bu düşüncenin kendilerine sürekli telkin edildiğini söyleyen Zhang, o dönemde verilen emirlerin doğruluğunu sorgulamadığını belirtti. Zhang, 2017’nin büyük bölümünde yüzlerce, bazı sevklerde ise binlerce Uygur tutuklunun Sincan’daki farklı cezaevlerine taşınmasında görev aldığını söyledi.

#5
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Anlatımına göre tutukluların elleri kelepçeleniyor, başlarına çuval geçiriliyor ve uzun yolculuklar sırasında tuvalet ihtiyaçlarını plastik kovalarla gidermeleri isteniyordu. Zhang’ın görevi ise otobüslerde ekmek ve su dağıtmaktı. Eski polis, bu süreçte üstlendiği rolü “Otobüsteki yolculara hizmet etmekti” sözleriyle tanımladı. Zhang, bir dönem Han Çinlisi çiftçilerin pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere gönderilen yaklaşık 3 bin Uygur işçiyi denetlemekle görevlendirildiğini de anlattı. İşçilerin sabah saat 05.00’te uyandırıldığını, saatler süren yolculuğun ardından pamuk tarlalarına götürüldüğünü ve gece geç saatlere kadar kaldıkları yere dönemediklerini söyledi.

#6
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Zhang’ın temel görevi kimsenin kaçmadığından veya ibadet etmediğinden emin olmaktı. Buna rağmen bu görevi, polis merkezindeki ağır mesaiye kıyasla kendisi açısından “rahat bir dönem” olarak gördüğünü ifade etti. Uluslararası kamuoyundaki zorunlu çalışma suçlamalarını o yıllarda Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamalarından öğrendiğini söyleyen Zhang, suçlamaların Çin’i karalamak amacıyla uydurulduğu yönündeki resmî söyleme inandığını belirtti. Zhang, 2021’de yaklaşık 1.700 Uygur’un yaşadığı bir köye atandı. Köydeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ının bir dönem kamplarda tutulduğunu, 100 kadar kişinin ise cezaevinde bulunduğunu söyledi.

#7
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Bazı evlerde yalnızca çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaların kaldığını belirten Zhang’ın görevi, evinde namaz kıldığı ihbar edilenleri, haftalık bayrak törenine katılmayanları ve hatta koşu ya da egzersiz yapanları araştırmaktı. Gözetim sisteminin “olağan dışı” kabul edilen hareketler için otomatik alarm ürettiğini anlatan Zhang, bir evin elektrik tüketimi yükseldiğinde polisin eve giderek aile üyelerine neden gece uyanık kaldıklarını sorduğunu belirtti. Zhang’ın anlatımına göre güvenlik birimlerinde yalnızca gözetim değil, gözaltı kotası da uygulanıyordu. 2023’ten itibaren kendisinden her hafta bir kişinin gözaltına alınmasını sağlayabilecek bir “istihbarat bilgisi” üretmesi istendi. Kotayı dolduramadığında özeleştiri raporu yazmak ve 24 saatlik vardiyalarla çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi.

#8
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Köylülerle daha yakından temas kurdukça Uygurlara ilişkin kendisine öğretilen kalıp yargıları sorgulamaya başladığını ifade eden Zhang, buna rağmen özel hayatın gözetlenmesi ve evlerin aranması yönündeki görevlerini sürdürdüğünü kabul etti. Zhang, Eylül 2023’te görevinden ayrılarak Çin’in güneyindeki Guangzhou’ya taşındı ve yurt dışında eğitim alabilmek amacıyla İngilizce öğrenmeye başladı. VPN kullanarak Çin’in internet sansürünü aşan Zhang’ın aradığı ilk kelimeler “Sincan” ve bölgenin eski Komünist Parti Sekreteri “Chen Quanguo” oldu. Çalıştığı tesislerin uluslararası kaynaklarda “toplama kampı” olarak tanımlandığını gördüğünde büyük bir zihinsel çatışma yaşadığını söyleyen Zhang, farklı anlatımlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirtti.

#9
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

2024’te polislikten resmen istifa eden Zhang, bir süre sonra Katolik oldu. Ağustos 2025’te 14 yaşındaki oğluyla katıldığı Avrupa turu sırasında gruptan ayrılarak Münih’e gitti ve Dünya Uygur Kurultayı’na başvurdu.

#10
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Almanya’da iltica başvurusu yapan Zhang, ülkenin güneyindeki bir sığınmacı merkezinde yaşamaya başladı. Oğlu ise yakınlardaki bir koruyucu bakım tesisine yerleştirildi. Zhang’ın eşi Sincan’da kaldı; çift boşanma sürecine girdi.

#11
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Çin makamlarının banka hesaplarını dondurduğunu, kendisini “hain” ilan ettiğini ve ailesi üzerinde baskı kurduğunu savunan Zhang, yaşadıklarını akademisyenlere, gazetecilere ve insan hakları kuruluşlarına anlatıyor.

#12
Foto - Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

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