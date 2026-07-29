Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar

Bazı evlerde yalnızca çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaların kaldığını belirten Zhang’ın görevi, evinde namaz kıldığı ihbar edilenleri, haftalık bayrak törenine katılmayanları ve hatta koşu ya da egzersiz yapanları araştırmaktı. Gözetim sisteminin “olağan dışı” kabul edilen hareketler için otomatik alarm ürettiğini anlatan Zhang, bir evin elektrik tüketimi yükseldiğinde polisin eve giderek aile üyelerine neden gece uyanık kaldıklarını sorduğunu belirtti. Zhang’ın anlatımına göre güvenlik birimlerinde yalnızca gözetim değil, gözaltı kotası da uygulanıyordu. 2023’ten itibaren kendisinden her hafta bir kişinin gözaltına alınmasını sağlayabilecek bir “istihbarat bilgisi” üretmesi istendi. Kotayı dolduramadığında özeleştiri raporu yazmak ve 24 saatlik vardiyalarla çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi.