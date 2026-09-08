Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında kararını açıkladı.
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Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında kararını açıkladı.
Davanın 4'üncü duruşmasında tanık, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.
Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı. Davada 2'si tutuklu 41 sanık yargılanıyor.
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