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Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında kararını açıkladı.

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Foto - Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

Davanın 4'üncü duruşmasında tanık, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara karar açıklandı.

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Foto - Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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Foto - Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

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Foto - Muhittin Böcek ve oğlu için karar verildi!

Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı. Davada 2'si tutuklu 41 sanık yargılanıyor.

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Yorumlar

Deli İbo

Yemediğin halt kalmamış hala insanların gözünün içine baka baka yalan konuşup, züğürt tesellisi yapıyorsun.
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