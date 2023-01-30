Muharrem İnce CHP'yi rezil etti: Listeye koyulursa şaşırmam

"Karşı tarafa bakıyorum, 'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var, 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'Faşist' diyen CHP milletvekili var. Kıyamet alameti bunlar. Muharrem İnce CHP'den istifa etmiş, CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye 'Faşist' diyor. Tekrar listeye koyulursa şaşırmam. Atatürk'e 'Faşist' diyenler, 'Kefere' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsini doldurmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun. Size sesleniyorum görevi başındaki milletvekilleri; 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz.