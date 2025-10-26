Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

“İsrail ile savaşmak caiz değildir” fetvasıyla İslam aleminde “işbirlikçi” olarak nam salan Suudi Arabistan Baş Müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh öldü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Al-i Şeyh’in yerine 90 yaşındaki muhafazakar alim Şeyh Salih El Fevzan’ı atadı. Seküler reform girişimleriyle mütedeyyin Arapların ve İslam dünyasının tepkisini çeken bin Selman’ın göreve reformist yerine yaşlı bir muhafazakar getirmesi “kamuoyunu oyalama çabası” olarak değerlendirirken, bazı Suudiler “Biz ayakta uyutuyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.