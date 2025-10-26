  • İSTANBUL
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

“İsrail ile savaşmak caiz değildir” fetvasıyla İslam aleminde “işbirlikçi” olarak nam salan Suudi Arabistan Baş Müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh öldü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Al-i Şeyh’in yerine 90 yaşındaki muhafazakar alim Şeyh Salih El Fevzan’ı atadı. Seküler reform girişimleriyle mütedeyyin Arapların ve İslam dünyasının tepkisini çeken bin Selman’ın göreve reformist yerine yaşlı bir muhafazakar getirmesi “kamuoyunu oyalama çabası” olarak değerlendirirken, bazı Suudiler “Biz ayakta uyutuyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

6
#1
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, 9 Eylül'de 82 yaşında öldü.

#2
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Suudi “din adamı” İsrail’e karşı savaşmanın caiz olmadığını söylemişti. Aynı zamanda Hamas’ı terör örgütü olarak nitelemişti.

#3
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

İsrail’de dönemin İletişim Bakanı Eyüp Kara, eş-Şeyh’e teşekkürlerini iletmiş ve ülkesine davet etmişti.

#4
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Al-i Şeyh, tam da Muhammed bin Selman’ın reformist hareketine uygun hareket eden bir isim olarak nam salmıştı.

#5
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Boşalan Baş Müftülük makamına, Dr. Salih bin Fevzan bin Abdullah el Fevzan atandı. Devlete ait Suudi Basın Ajansı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre atama Kraliyet kararnamesiyle ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın tavsiyesi üzerine yapıldı. Kraliyet kararnamesine göre Salih bin Fevzan aynı zamanda bakan sıfatıyla Büyük Alimler Heyeti Başkanlığı ve İlmi Araştırmalar ve Fetva Genel Başkanlığı görevini de yürütecek.

#6
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Söz konusu atama tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira reformist Muhammed bin Selman’ın, bir muhafazakarı Baş Müftü olarak ataması, Suudi kamuoyunda “göz boyama” olarak nitelendi.

#7
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Kadın ve erkeklerin karma oturmasına müsaade edilmesinden, tesettür zorunluluğunun hafifletilmesine; uluslararası festivallerden, skandallarla ünlü grupların ve şarkıcıların düzenlediği konserlere; poker salonlarından, “ılımlı İslam” safsatasına kadar birçok tepki çeken karara imza atan reformist Muhammed bin Selman’ın, kamuoyunda kendisine karşı dinmeyen tepkiler sonrası böyle bir atama yapması “baskıları hafifletme girişimi” olarak yorumlandı.

#8
Foto - Muhammed bin Selman’ın ataması Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Ancak tam tersi düşününler de var. Özellikle kraliyete yakın bazı medya aktörleri, bu atamanın, bin Selman’ın reformcu duruşuna rağmen, devletin tutucu, değişmez kuralları olduğunu göstermesi açısından değerli buldular.

Yorumlar

Cengiz

Dinimiz İslam'la ilgili oynadığını sanan her yaratığın sonu hüsran dir çünkü İslam in koruyucusu Allah c.c dir

Gazze 2

Sanki itrail'le savaṣmak farz diyen ülke varmıṣ gibi , adamın söylediğini yadırğıyorsunuz. En azından samimi .
