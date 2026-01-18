  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!
Giriş Tarihi:

Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Yunan Çözüm Partisi Lideri Kiriakos Velopoulos, Türklerin Dedeağaç'ta çok sayıda gayrimenkul satın aldığını ve yaşananların askeri değil, ekonomik işgal olduğunu belirtti.

1
#1
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Yunanistan'da Türk vatandaşlarının Trakya ve Ege adaları gibi stratejik bölgelerde gayrimenkul satın alması tartışmaları büyüyor. Yunan Çözümü Partisi lideri Kiriakos Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında girdiği tartışmada Türklerin Dedeağaç merkezinde yoğun mülk alımı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

#2
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Canlı yayında elindeki verileri paylaşan Velopoulos, Dedeağaç'ın tam merkezinde 4.9 milyon euro değerinde 25 adet gayrimenkulün şirketlere, otellere ve şahıslara satıldığını belirtti. Bu satışların Türklere yapıldığını ve hiçbir denetim mekanizmasının işlemediğini savunan Velopoulos, karşılıklılık ilkesinin ihlal edildiğini ima etti.

#3
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

İSİM İSİM SAYARAK BELGELERİ MECLİSE SUNACAĞINI AÇIKLADI Program sunucusunun araya girerek bu alımların Avrupa şirketleri üzerinden yapılmış olabileceğini belirtmesi üzerine Velopoulos, elinde somut kanıtlar olduğunu vurguladı. İddialarını desteklemek için şirket isimleri ve mülk sayılarını tek tek sıralayan Velopoulos, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Son iki yılda Dedeağaç'ın merkezinde toplam 25 mülk satıldı. Biz burada havadan konuşmuyoruz, size verilerle geliyorum. Perşembe günü parlamentoda bu sözleşmeleri ve belgeleri tek tek sunacağım.

#5
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

"BU ASKERİ DEĞİL, EKONOMİK İŞGALDİR" Yunanistan hükümetini ve Yeni Demokrasi Partisi'ni ülkeyi 'kelepir fiyata' satmakla suçlayan Velopoulos, Altın Vize uygulamasının ülkenin aleyhine kullanıldığını savundu. Hükümetin para karşılığında ülkeyi sattığını iddia eden Velopoulos, sözlerini şöyle sürdürdü:

#6
Foto - Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Yeni Demokrasi'nin beyefendileri ülkemizi yok pahasına satıyor. İsteyen herkes Altın Vize ile gelip Yunanistan'ı satın alıyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu askeri değil, ekonomik işgaldir. Türkiye'nin yaptığı tam olarak budur. Biz bunu keseceğiz. Yunanistan'ı bir tabak mercimek karşılığında satamazsınız. Neler olduğunu biliyoruz ve tüm bunları tersine çevireceğiz./ kaynak: ensonhaber

