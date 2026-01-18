Muhalif liderden Türkiye isyanı: Bizi parsel parsel işgal ediyorlar!

Yeni Demokrasi'nin beyefendileri ülkemizi yok pahasına satıyor. İsteyen herkes Altın Vize ile gelip Yunanistan'ı satın alıyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu askeri değil, ekonomik işgaldir. Türkiye'nin yaptığı tam olarak budur. Biz bunu keseceğiz. Yunanistan'ı bir tabak mercimek karşılığında satamazsınız. Neler olduğunu biliyoruz ve tüm bunları tersine çevireceğiz./ kaynak: ensonhaber