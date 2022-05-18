2022-05-18 17:10:41 Muğla'da feci kaza! Ortalık can pazarına döndü
Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Şeval Ateş idaresindeki 48 DM 398 plakalı otomobil, Bakırcılar Mahallesi Zeytinçukuru mevkisinde, Mehmet Gün'ün kullandığı 17 HG 185 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Yatağan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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