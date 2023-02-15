  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
MSB'den yürekleri ısıtan paylaşım!

2023-02-15 00:53:25
MSB'den yürekleri ısıtan paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

#1
Foto - MSB'den yürekleri ısıtan paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde. En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - MSB'den yürekleri ısıtan paylaşım!

İşte o anlar...

#3
Foto - MSB'den yürekleri ısıtan paylaşım!

İşte o anlar...

Haluk Levent kaza geçirdi! Boynunun durumu...
Gündem

Haluk Levent kaza geçirdi! Boynunun durumu...

Deprem bölgesinde bulunan şarkıcı Haluk Levent kaza geçirdi.
Benzin ve motorine kallavi zam!
Ekonomi

Benzin ve motorine kallavi zam!

Benzinin litre fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam geldi.
Jahrein'den olay
Gündem

Jahrein'den olay "umre" paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Jahrein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, umre parasını depremzedelere bağışlayan vatandaşı Kabe'ye gönderm..
Konya Hatay’a Konteyner Kent Kuruyor
Aktüel

Konya Hatay’a Konteyner Kent Kuruyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremden büyük zarar gören Hatay’a konteyner kent kurmak için belirledikleri noktada ..
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner... Dikkat çeken Türkiye depremi haberi!
Aktüel

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner... Dikkat çeken Türkiye depremi haberi!

Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere ilk etapta..
Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu
Ekonomi

Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu

Deprem felaketinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek amacıyla altın ithalatı durduruldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23