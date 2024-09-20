  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes maske diyor ama Özat, eleştiri sonrası kaçmaya başladı bile! Dikkat çeken açıklama…

Acun Ilıcalı’yı çileden çıkarttı! Bakalım cevabı ne olacak? Derbi öncesi kılıçlar çekildi…

Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

Türkiye'nin hamlesi o ülkeleri köşeye sıkıştırdı! ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı bakın ne yapacak!

Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı köşeye sıkıştırdı! Ucuza vermekten başka çareleri kalmadı

Mourinho'nun gözü Beşiktaşlı O ismin üzerinde! Bunu da yaparsa yer yerinden oynar Süper Lig’de…

Huzurevine füze isabet etti! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Herkes Yunanistan diyor ama Türkler o Arap ülkesine kaçmaya başladı! 250 bin kişi...

Çay tiryakilerine kötü haber: Ölüme yol açıyor
Spor
16
Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

2024-09-20 11:36:54
Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de yıldız oyuncu, Galatasaray’a karşı Jose Mourinho’nun en önemli kozu olacak. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ı imha planını hazırladı ve kilit oyuncusunu belirledi. Hücum organizasyonlarında başrolü ve saha içindeki liderlik görevini vereceği yıldızıyla dev müsabakanın kilidini çözerek sahadan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.

#1
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Süper Lig’de bu hafta nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesi ev sahibinin hocası Jose Mourinho, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

#2
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Mourinho’nun, oyun planında en önemli oyuncusu olarak, son dönemin formda ismini belirlediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

#3
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mourinho yönetimindeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi.

#4
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

İdman sonrasında ise Başkan Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek, derbi öncesi başarı dileklerinde bulundukları belirtildi.

#5
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Sakatlığının geçmesinin ardından önceki gün düz koşulara başlayan Bright Osayi-Samuel’in, çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

#6
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Teknik direktör Jose Mourinho’nun, sağ bek pozisyonuna Mert Müldür’ü hazırladığı, Osayi-Samuel’in kadroda olup olmayacağının yarın belli olacağı konuşuluyor.

#7
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Kanarya’nın, Juventus’tan transfer ettiği Filip Kostic, çalışmalarına devam ediyor.

#8
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Hazır olmadığı için Kasımpaşa deplasmanında kadroya alınmayan Kostic, teknik ekibin ona özel hazırladığı idman programını da harfiyen yerine getiriyor. Mourinho, derbide süre vermese bile yıldız futbolcuyu maç kadrosuna almayı planlıyor.

#9
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Portekizli teknik adamın, santrfor arkasında ve kanatlarda kullandığı Sırp yıldızla özel olarak ilgilendiği, hücum organizasyonlarında başrolü ona verdiği bilgisine ulaşıldı.

#10
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Kanarya’nın saha içindeki lideri olacak Tadic, Galatasaray karşılaşmasında üstün bir performans sergileyerek takımının sahadan zaferle ayrılmasının hayalini kuruyor.

#11
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

35 yaşındaki oyuncu, ligde Adana ve Göztepe maçlarını boş geçtikten sonra tam da derbi zamanı süper bir form tuttu.

#12
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Tecrübeli futbolcu, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor deplasmanında 1 asist yaparken, daha sonra Milli ara öncesinde 3-0’lık Alanyaspor galibiyetinde 2 golle şov yapmıştı.

#13
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

#14
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

#15
Foto - Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bazı fakülte ve enstitülere kapatma kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Bazı fakülte ve enstitülere kapatma kararı Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin ku..
İsrail’den skandal talimat! Savaş kuzeyde resmen başladı
Dünya

İsrail’den skandal talimat! Savaş kuzeyde resmen başladı

İsrail ordusu, Yukarı Celile'deki yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı. Halktan hareketliliği azaltmaları ve güvenli bölge..
O hükümlünün son isteği bir zeytin oldu! Herkesi şaşırttı! İbn-i Sina'da önermişti...
Kadın - Aile

O hükümlünün son isteği bir zeytin oldu! Herkesi şaşırttı! İbn-i Sina'da önermişti...

Ölüm cezasına çarptırılan mahkumlara genellikle son bir söz, son bir yemek, telefon görüşmesi veya aileleriyle zaman geçirme gibi fırsatlar ..
Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı
Gündem

Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, yaptığı açıklamada çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığının tespit edildiğini duyurdu. ..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! Tam 23 ilde yapıldı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! Tam 23 ilde yapıldı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. 23 ili kapsayan terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'GÜRZ-15' operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. ..
20 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı', 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (20 Eylül 2024)..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23