2024-09-20 11:36:54 Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj
FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de yıldız oyuncu, Galatasaray’a karşı Jose Mourinho’nun en önemli kozu olacak. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ı imha planını hazırladı ve kilit oyuncusunu belirledi. Hücum organizasyonlarında başrolü ve saha içindeki liderlik görevini vereceği yıldızıyla dev müsabakanın kilidini çözerek sahadan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.