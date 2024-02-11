2024-02-11 13:05:21 Motosiklet devrilince taşıdığı altınlar çalınmıştı; kazayı bilerek yapmış, şüpheliler bakın kim çıktı
Şanlıurfa’da kurye M.Ş.'nin, çalıştığı kuyumcudan teslim aldığı 771 gram altını, teslim edeceği kuyumcuya 500 metre kala motosikleti devrildi. Yola dökülen altınları 2 kişi alarak kaçtı. Polisin yaptığı soruşturmada M.Ş.’nin kazayı bilerek yaptığı, anlaştığı kişilerin de düşen altınları alıp kaçtığı ortaya çıktı. M.Ş tutuklanırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.