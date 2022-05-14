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Hayat-Aktüel
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Motosiklet, AFAD aracıyla çarpıştı

2022-05-14 16:43:08
Motosiklet, AFAD aracıyla çarpıştı

Hatay-Kırıkhan'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait arazi aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet, Kumlu yolu kavşağında çarpıştı.

R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet, Kumlu yolu kavşağında çarpıştı.

#2
Foto - Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Kırar ve arkasındaki Nejat Bahtiyar yaralandı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Kırar ve arkasındaki Nejat Bahtiyar yaralandı.

#3
Foto - Durumları ağır olan yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.D. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Durumları ağır olan yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.D. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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