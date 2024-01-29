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Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

2024-01-29 15:57:09
Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırıları sonrası Tel-Aviv yönetimi birçok Müslüman ülkesinde harekete geçti.

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Foto - Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

#2
Foto - Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Fars Haber Ajansına göre, Muhammed Feramerzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azerbar ve Pejman Fatihi, sabah saatlerinde idam edildi.

#3
Foto - Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Rejim muhalifi Komala örgütüne mensup olduğu öne sürülen kişilerin, Irak'ın kuzeyinden İran'a sızdıkları, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alındıkları belirtilmişti.

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Foto - Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Söz konusu 4 kişi, 18 Eylül 2023'te İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalışmaktan idama mahkum edilmişlerdi.

#5
Foto - Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’da İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Türkiye’de yaşayan yabancılara yönelik keşif, takip ve adam kaçırma planlamakla suçlanıyor.

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