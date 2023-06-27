Molozların arasında alışveriş! O ilimiz bayrama buruk giriyor

“RAMAZAN BAYRAMINA GÖRE BU BAYRAM DAHA İYİ, KALABALIK VAR” Bayram alışverişi için ailesiyle birlikte Uzun Çarşıyı tercih eden Şahin Kart da, “Bölge halkının para kazanması ve işlerinin düzelmesi için desteğe ihtiyacı var. Ramazan Bayramına göre bu bayram daha iyi, kalabalık var. İnsanlar motivasyon olarak kendinde. İnşallah düzeleceğiz” ifadelerini kullandı. “DEPREMDEN SONRA İLK GELDİĞİM ZAMANA GÖRE ŞU ANDA GERÇEKTEN KALABALIK VAR” Bayram alışverişi için Uzun Çarşıyı tercih eden Süleyman Yaman ise “Bayram alışverişi için ailemle geldim, gördüğüm manzara eski bayramları aratıyor. Eskiden buralar çok kalabalık oluyordu. Depremden sonra ilk geldiğim zamana göre şuanda gerçekten kalabalık var. Umarım esnaf daha fazla canlanır” şeklinde konuştu.