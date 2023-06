Molozların arasında alışveriş! O ilimiz bayrama buruk giriyor

“ESKİ BAYRAMLARI ÇOK ÖZLÜYORUZ” Uzun Çarşı esnaflarından Gülsüm Yılmaz, geçmiş bayramları özlediğini ifade ederek, “Bu bayram işlerimiz depremden dolayı her zaman ki gibi değil. Deprem çok etkiledi bizi. Eski bayramları çok özlüyoruz, inşallah her şey eskisi gibi olur. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta durmak içinde çabalamak lazım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor” diye konuştu.