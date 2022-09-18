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Hayat-Aktüel
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Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

2022-09-18 12:55:20
Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

#1
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, "Tuning Fest 2022" etkinliğine 300'e yakın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

#2
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi. Gün boyu devam edecek yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verilecek.

#3
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Çocuklarıyla birlikte alana gelen ailelerde araçla birlikte fotoğraf çektirdi.

#4
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Organizasyonu düzenleyen yetkililerden Talip Yeniçeri, yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye tutkunu vatandaşın etkinliğe katıldığını söyledi.

#5
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade eden Yeniçeri, "Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması olarak 3 kategori sağladık. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada beraberlik içerisinde güzel bir aktivite yapacağız. Herkesi bu işin bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Ses desibel üzerine büyük güçlü araçlar var. İçlerinde ses sisteminde dünya ikincisi olan aracımız var. Yarışmamız bittikten sonra kupa ve plaketlerini vereceğiz. Şu anda etkinliğe katılan yaklaşık bine yakın araba var." diye konuştu.

#6
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#7
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#8
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#9
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#10
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#11
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#12
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#13
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#14
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

#15
Foto - Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

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