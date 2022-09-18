Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade eden Yeniçeri, "Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması olarak 3 kategori sağladık. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada beraberlik içerisinde güzel bir aktivite yapacağız. Herkesi bu işin bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Ses desibel üzerine büyük güçlü araçlar var. İçlerinde ses sisteminde dünya ikincisi olan aracımız var. Yarışmamız bittikten sonra kupa ve plaketlerini vereceğiz. Şu anda etkinliğe katılan yaklaşık bine yakın araba var." diye konuştu.