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Yaşam
11
Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

2023-02-10 15:06:33
Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Kastamonu'dan deprem bölgesine 2 bin tabut gönderildi.

#1
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Ülkenin kapı üretiminin yüzde 30’unun karşılandığı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mobilyacılar tarafından hazırlanan 2 bin adet tabut, deprem bölgesine gönderildi.

#2
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bölgede depremzede vatandaşlar içinde yardımlar sürüyor.

#3
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Her kesimden vatandaşlar, kendi imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin kapı üretiminin yüzde 30’unun karşılandığı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de Marangozlar Odası Başkanlığı öncülüğünde tabutlar hazırlandı. Marangozlar Odası, deprem sebebiyle vefat sayısının artması üzerine bölgeye tabut gönderimine başladı.

#4
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ve oda yönetiminin koordinesinde ilçede faaliyet gösteren marangozlar tarafından tabut imalatına başlandı. Ayrıca Marangozlar Odası, son iki günde de deprem bölgesine 6 tır dolusu yakacak odun gönderdi.

#5
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların definleri için tüm marangoz esnafının üretimlerini durdurduğunu ve tabut yapımına başladığını söyleyen Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız. Devletimiz deprem bölgesinde gönüllü vatandaşlarımızla birlikte fedakarca çalışmakta. Ne yazık ki deprem bölgesinden vefat eden vatandaşlarımızı sayısı hızla artmakta. Çok üzüntülüyüz.

#6
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Tosya Marangozlar Odası olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve en önemli ihtiyaç olan yakacak ve tabut konusunda tüm marangoz esnafımıza çağrıda bulunarak ilk etapta deprem bölgesine 6 tır yakacak odun gönderdik.

#7
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Bugün ise ilçemizde bulunan 300 marangoz esnafımız ellerindeki tüm işleri bırakarak bin adet tabut yaptık. Aynı şekilde yarında akşama kadar tabut yaparak 2 bin adet tabutu deprem bölgesine göndereceğiz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Allah yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin. Deprem bölgesinde can siperine çalışan AFAD ve gönüllü çalışanlarımız güç kuvvet versin” dedi.

#8
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Tosya Marangozlar Odası tarafından hazırlanan 2 bin adet tabut, deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek ilçeden ayrılması bekleniyor.

#9
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

#10
Foto - Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

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