Mobilyacıların en zorlu mesaisi! Binlerce tabut hazırlandı

Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların definleri için tüm marangoz esnafının üretimlerini durdurduğunu ve tabut yapımına başladığını söyleyen Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız. Devletimiz deprem bölgesinde gönüllü vatandaşlarımızla birlikte fedakarca çalışmakta. Ne yazık ki deprem bölgesinden vefat eden vatandaşlarımızı sayısı hızla artmakta. Çok üzüntülüyüz.