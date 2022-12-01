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MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

2022-12-01 15:45:52
MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

MİT, 5 DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

#1
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi. Fotoğrafta, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu görülüyor.

#2
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

#3
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı öğrenildi.

#4
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

#5
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.

#6
Foto - MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı

Yakalanan teröristlerin fotoğrafları da servis edildi.

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