2022-12-01 15:45:52 MİT'ten müthiş operasyon: 5 terörist yakalandı
MİT, 5 DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
MİT, 5 DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi. Fotoğrafta, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu görülüyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı öğrenildi.
Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.
Yakalanan teröristlerin fotoğrafları da servis edildi.
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