MİT yanlarına bırakmadı! Kırmızı bültenle aranan terörist ex oldu

Ali Dinçer, 1991-1992’de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlerine başladı. 1992-1999 yılları arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu oldu. Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, bu yıllar içerisinde Lübnan Bekaa Vadisi’nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. 2000’de Irak Kandil alanında Dolakoge bölgesinde sözde PKK Merkez Akademisi’nde eğitim aldı. Daha sonra Türkiye kırsalına dönerek 2001-2004 arasında sözde Erzurum eyaleti Yayladere sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2005-2009 yılları arasında Irak'taki Hakurk Lolan kampında sözde meşru savunma konseyine gönderildi. Akabinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çukurca kırsalında sözde Zagros eyaleti yönetimine getirildi. 2007’de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirmesinin akabinde terör örgütü PKK üst yönetiminden "Abbas" kod adlı Duran Kalkan’ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2009’da düzenlenen PKK’nın 5. Konferansı’nda PKK/HPG Askeri Konseyi’ne kabul edildi. 2011-2012 yıllarında Irak'taki Gare Haki Karaer İdeoloji Akademisi’nde “komutanlaşma” eğitimi vermeye başladı. Ayrıca Kandil'de eğitim karargahı sorumlusu olarak da faaliyet yürüttü. 2013 yılı itibarıyla Gare’de sözde tabur sorumlusu oldu. Aynı yıl Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında sözde Zap eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten Dinçer, 2016-2018 yılları arasında sözde Gare saha sorumlusu oldu. Bu süre zarfında PKK’nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 teröristten oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi’ne girdi. 2019 yılında sözde Apollo Akademiler sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Aynı yıl Suriye’ye geçiş yaparak PKK/YPG Savunma Sanayi Yürütmesi'ne girdi. 2021 yılında PKK/YPG'nin Kurumlar Komutanlığı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2022 yılından itibaren sözde Cezire bölge sorumlusu olan Dinçer, son olarak PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Ali Dinçer, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alıyordu.