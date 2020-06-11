MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil'in iç bölgelerinde TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA'lar tespit etti, F-16'lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu. 1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da IrakGare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu.