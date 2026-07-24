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Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

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Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

Gazeteci Nagehan Alçı, kurulması beklenen Yeni Parti'nin milletvekili sayısının TBMM'deki dengeleri değiştirebileceğini ileri sürdü.

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Foto - Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

Alçı, özellikle TBMM Başkanvekilliği koltuğunun Yeni Parti'nin Meclis'e taşıyacağı milletvekili sayısına göre el değiştirebileceğini belirtti.

#2
Foto - Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

Paylaşımına göre, Yeni Parti'nin CHP'den 89'un altında milletvekili alması halinde CHP ilk dört parti arasındaki yerini koruyacak. Bu senaryoda Meclis'teki sıralama AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve CHP şeklinde olacak. Böylece mevcut durumda ilk dört parti arasında bulunan MHP beşinci sıraya gerileyecek ve TBMM Başkanvekilliği koltuğunu Yeni Parti'ye bırakacak.

#3
Foto - Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

Alçı, Yeni Parti'nin CHP'den 89'un üzerinde milletvekili alması durumunda ise CHP'nin milletvekili sayısının MHP'nin de altına düşeceğini ifade etti. Bu senaryoda sıralamanın AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve MHP şeklinde oluşacağını belirten Alçı, bu durumda TBMM Başkanvekilliği görevini CHP'nin kaybedeceğini savundu.

#4
Foto - Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı’dan ilginç hesap

Nagehan Alçı'nın paylaşımı, Yeni Parti'nin olası milletvekili dağılımının Meclis'teki siyasi dengeye ve Başkanvekilliği görevine etkisi konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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