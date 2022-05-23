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Hayat-Aktüel
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Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

2022-05-23 16:50:14
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt-Pervari'de minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Foto - Edinilen bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

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Foto - Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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