2022-05-23 16:50:14 Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siirt-Pervari'de minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Siirt-Pervari'de minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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