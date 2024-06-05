Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

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İlk toplantısında isyan etti! Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde ortaya çıktı, işte bu hiç iyi olmadı, maalesef kötü haber!
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını gören beton mikseri sürücüsü, alevlere mikserdeki suyla ilk müdahaleyi yaptı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.
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