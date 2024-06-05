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Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

2024-06-05 11:30:54
Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

#1
Foto - Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

#2
Foto - Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını gören beton mikseri sürücüsü, alevlere mikserdeki suyla ilk müdahaleyi yaptı.

#3
Foto - Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

#4
Foto - Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

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