Mini mekanik klavye oyunseverleri sevindirecek

Diğer taraftan, bir eksiklik diyebilir miyiz emin değiliz ancak Summoner’daki medya kontrol tekerleği ve ses kapatma tuşu doğal olarak Summoner Mini’de bulunmuyor. Bunun karşılığında klavye size oldukça kompakt ve işlevsel bir yapı sunuyor. Tuşlara geri dönersek, bizim için en önemli şeylerden biri elbette kullanılan mekanik anahtarlar. Summoner’daki Cherry MX anahtarlar ne yazık ki burada yok. Buradaki tercih OUTEMU mekanik anahtarlardan yana olmuş. Güzel bir ses ve rahat bir kullanım sunan bu tuşlar, 45 gram aktivasyon ağırlığına ve 2 mm tuş aktivasyon noktasına sahip. Bizim elimizdeki mavi anahtarlı Summoner ile karşılaştırırsak, sesi daha düşük ve basım direncinin daha yumuşak olduğunu söyleyebiliriz. Deneyim açısından fikrimizi soracak olursanız, oyunlar dışında yazma noktasında da gayet keyifli diyebiliriz. Summoner Mini’nin kullanım rahatlığına bakarsak, net bir şekilde söyleyebiliriz ki Summoner’ın eline su dökemez. Zira boyutu ufak olduğundan alışmak biraz zaman alıyor. Ayrıca herhangi bir yükseklik ayağı da bulunmuyor. Ancak yapı itibarıyla eğimli bir açıya sahip olduğundan kullanımı Summoner kadar olmasa da rahat. Öte yandan Summoner gibi harici bir kol desteği de yok. O yüzden masada konforlu bir alan yaratmak şart. Elbette bu bizim görüşümüz ve biz biraz daha masa başında olanlar olarak, tam boyutlu klavyelere fazlaca alışkınız, bu anlamda objektif kalabildiğimizi söylemek zor. Ancak tabii ki mobilite anlamında Summoner Mini’nin kullanımının çok rahat ve mantıklı olduğunu söylemeye gerek bile yok, gayet açık.