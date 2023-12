Mini mekanik klavye oyunseverleri sevindirecek

Summoner ve Summoner Mini’nin farklılaştığı noktalardan birisi de yazılım desteği. Summoner’ın sahip olduğu XPG Prime desteği maalesef burada mevcut değil. Şahsen bunun çok büyük eksikliğini hissettiğimizi de söyleyemeyiz. Zira klavyenin üzerindeki kısayol tuşlarından her işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Örneğin sağ altta konumlanan ampül logolu tuştan 12 ön tanımlı aydınlatma ayarı arasından kolayca seçim yapabiliyorsunuz. Veya aydınlatmanın hızını veya parlaklığını da kolayca değiştirebilmek mümkün. Daha bunun gibi tuşlar üzerinde birçok kısayol var, sadece zamanla hepsine alışmak gerekiyor. Sonuç Toparlamak gerekirse, Summoner Mini ihtiyacınız olan her şeyi ufacık gövdesine sığdırmış. Belki alıştığınız klavyelerden çok farklı evet, ancak alıştıktan sonra her şey çok rahat oluyor. Ayrıca boyutları ve hafifliği sebebiyle de istediğiniz her yere götürme imkanınız var. Tabii o devasa klavyelerdeki konforu arayacak olursanız, -bizce- o konuda biraz zayıf kalıyor. Onun için daha üst düzey olan Summoner gibi bir model tercih etmeniz şart. Yalnız Summoner Mini’nin fiyatı Summoner’ın neredeyse yarısı; 919 TL. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kaynak: CHIP