Gündem
10
Yeniakit Publisher
Zelenskiy'den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Zelenskiy'den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, savaşın kaderini değiştirebilecek yeni bir çıkışla sahneye çıktı. ABD ile yürütülen barış görüşmelerinde üzerinde çalışılan 20 maddelik planı duyuran Zelenskiy, bu çerçevenin savaşın geleceğini belirleyecek kritik yol haritası olduğunu vurguladı.

#1
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

Hafta sonu Miami'de bir araya gelen ABD ve Ukrayna heyetleri, planın ana hatlarında uzlaştı. Zelenskiy, sürecin geldiği noktayı dramatik bir ifadeyle özetledi: "Önümüzde iki yol var: Ya savaş aynı şekilde devam edecek, ya da potansiyel ekonomik bölgeler konusunda tarihi bir karar verilecek." Ukrayna Devlet Başkanı, planın detaylarının üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve uluslararası aktörlerin sürece güçlü destek verdiğini dile getirerek, barış masasının şimdi her zamankinden daha kritik bir aşamaya girdiğinin altını çizdi.

#2
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

GÜVENLİK GARANTİSİ YER ALIYOR Planın Moskova yönetimine gönderildiğini söyleyen Zelenskiy, planda Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etmesi durumunda ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerinin koordineli bir askeri müdahalede bulunmaları için güvenlik garantilerinin yer aldığını belirtti.

#3
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

'İKİ SEÇENEK VAR' Zelenskiy, planda ayrıca Ukrayna birliklerinin doğudaki bazı noktalardan çekilmesi ve yerlerine silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını önerisinin bulunduğunu aktardı. Zelenskiy, "İki seçenek var. Ya savaş devam edecek ya da tüm potansiyel ekonomik bölgelerle ilgili bir karar alınması gerekecek" dedi.

#4
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

EKONOMİK BÖLGE OLUŞTURULMALI Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in hala elinde tuttuğu yüzde 25'lik bölgesindeki birliklerini 5, 10 veya 40 kilometre geri çekerek ekonomik bir bölge oluşturulması ve bölgeyi fiilen askerden arındırmaya hazır olması durumunda Rusya'nın da aynı şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

#5
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

BARIŞ PLANINA REFERANDUM ÖNERİSİ Zelenskiy, Donetsk'te serbest bir ekonomik bölge kurulması durumunda bunun Ukrayna yönetimi ve polisi altında olması gerektiğini, "kesinlikle Rus polisi altında olmaması gerektiğini" vurguladı. Zelenskiy, barış planının tamamı hakkında referandum yapılması gerektiğini, Donbas'ta potansiyel bir serbest ekonomik bölge fikrine ancak bir referandumla karar verilebileceğini söyledi.

#6
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

'HASSAS KONULARI LİDERLER ÇÖZMELİ' Zelenskiy, toprak sorunları da dahil olmak üzere hassas konuların "liderler düzeyinde" çözülmesi gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

ÖNCEKİ ANLAŞMANIN GÜNCELLENMİŞ HALİ ABD ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı 20 maddelik plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce Ruslarla üzerinde anlaştığı ve büyük ölçüde Rusya'nın taleplerine yönelik olduğu düşünülen 28 maddelik belgenin güncellenmiş hali olarak görülüyor. ABD ile barış müzakerelerinde üzerinde çalışılan 20 madde şu şekilde:

#8
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

1-Ukrayna'nın egemenliği yeniden teyit edilecek. 2-Rusya ve Ukrayna arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması. 3-Ukrayna güçlü güvenlik garantileri alacak. 4-Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısı barış zamanında 800 bin olarak kalacak. 5-ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesinde belirtilen şekilde güvenlik garantileri sağlayacak. (Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda askeri müdahaleyi içeren karşılık verilecek, tüm yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek) 6-Rusya, Avrupa ve Ukrayna'ya yönelik saldırmazlık politikasını resmileştirecek. 7-Ukrayna AB üyesi olacak ve Avrupa pazarına kısa süreliğine ayrıcalıklı erişim hakkı elde edecek. 8-Ukrayna için küresel kalkınma paketi, ayrı bir yatırım anlaşmasında tanımlanacak. 9-Rus saldırganlığının yol açtığı zararlar için gerçek tazminat sağlanacak. Ukrayna'nın yeniden yapılanma ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fonlar oluşturulacak. 10-Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ukrayna ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalama süreci hızlandırılacak.

#9
Foto - Zelenskiy’den "Son Perde" 20 Maddelik Barış Planı

11- Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması uyarınca nükleer olmayan bir devlet olarak kalacağını teyit edecek. 12-Zaporijya Nükleer Santrali'nin ABD, Ukrayna ve Rusya tarafından işletilmesi. Ancak bu, henüz çözüm bulunamamış iki konudan biri. 13-Ukrayna ve Rusya, okullarda farklı kültürlere karşı anlayış ve hoşgörüyü teşvik eden, ırkçılığı ve önyargıyı ortadan kaldıran eğitim programları uygulamayı taahhüt edecek. Ukrayna, AB'nin dini hoşgörü ve azınlık dillerinin korunmasına ilişkin kurallarını uygulayacak. 14-Donetsk bölgesinde askerden arındırılmış veya serbest bir ekonomik bölge oluşturulacak. Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Sumy, Harkov ve Mykolaiv bölgelerindeki topraklarından askerlerini çekecek. Ancak toprak meselesi, en tartışmalı ve en zorlu ikinci konu. Ukrayna toprak değişikliklerini tanımadan, ateşkesin anlaşmanın yapıldığı tarihteki fiili asker konuşlanma çizgisi doğrultusunda belirlenmesi gerektiğinde ısrar ediyor. 15-Gelecekteki bölgesel düzenlemeler konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra hem Rusya hem de Ukrayna bu düzenlemeleri zorla değiştirmemeyi taahhüt edecek. 16-Rusya, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri ve Karadeniz'i ticari faaliyetler için kullanmasını engellemeyecek. Seyir ve ulaşım özgürlüğünü kapsayan ayrı bir denizcilik anlaşması ve erişim anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Kinburn Spit (Kılburun Kıyı Oku) askerden arındırılacak. 17-Savaş esirleri, sivil tutuklular ve çatışma mağdurlarıyla ilgili konuları ele almak üzere bir insani yardım komitesi kurulacak. 18- Ukrayna, anlaşmayı imzaladıktan sonra en kısa sürede seçime gidecek. Zelenskiy'ye göre ateşkesin ardından 60-90 gün içinde devlet başkanlığı seçimleri yapılabilir ve parlamento, sıkıyönetimi kaldırmadan bunu yasa yoluyla güvence altına alabilir. Sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra parlamento ve yerel seçimler de yapılabilir. 19-Anlaşmanın uygulanması, ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki bir Barış Konseyi tarafından izlenecek. Bu mekanizmanın üyeleri arasında Ukrayna, Avrupa, NATO, Rusya ve ABD yer alacak. İhlaller yaptırımlara tabi olacak. 20- Tüm taraflar bu anlaşmayı kabul ettikten sonra derhal tam bir ateşkes yürürlüğe girecek.

