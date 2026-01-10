Milyonlarca Türk etkilenecek: Hastaneler peş peşe iflas etti

Reform denemeleri çeşitli siyasi engellerle zorlaşıyor. Ayrıca personel, enerji ve malzeme giderleri hızla yükseliyor. Buna bir de bazı bölgelerde artık yeterli hasta tedavi edilememesi, krizi büyütüyor. Sağlık Sigortalarına Bağlı Doktorlar Birliği, somut adımlar atılmaması durumunda kriz bu yıl içinde daha da büyüyecek ve birçok hastane iflas edecek.