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Ekonomi
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Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

2023-05-03 07:34:42
Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

#1
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Buna göre iki yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

#2
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

"YASA TEKLİFİ HAZIR" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladıklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu.

#3
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dâhil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Çözülmeyen bir konu var. 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi.

#4
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

#5
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Kamu çalışanlarının maaşları 15 Ocak itibariyle ek gösterge üzerinden ödenmeye başladı. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapıldı. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam aldı.

#6
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Ek gösterge düzenlemesinden yararlanacak kamu çalışanları ve memur emeklileri öncelikle enflasyon, toplu sözleşme farkı ve ek zam alacak. Bu tutarın üzerine 3600 ek gösterge zammı da eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek.

#7
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

ORTAOKUL, LİSE MEZUNU DA KAPSAMDA Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Ek gösterge artışından kendi alanında yükseköğrenim görenlere değil işletme tahsili yapan hemşire de yararlanabiliyor.

#8
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

TOMBUL: 470 BİN KİŞİ YARARLANACAK Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek göstergede yapılacak düzenlemenin doğrudan 470 bin kişiye yansıyacağını belirterek, "Geçen yıl yapılan düzenlemeyle öğretmenler, şube müdürleri, polisler, din görevlileri iki yıllık ön lisans mezunları ek gösterge aldı.

#9
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Ek göstergesiz memurlar da vardı. Onlar da 600 puan alarak faydalandırıldı. Dışarda kalan şefler, memur, teknikerler var. Ön lisans mezunları olmalarına karşın birinci dereceye yükselen 470 bin kişi yararlanamadı.

#10
Foto - Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Bunların kapsam içine alınması gerekiyor. Birinci dereceye çıkan bütün memurlar ek göstergeden yararlanacak" diye konuştu.

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