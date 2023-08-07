Milyonlarca emekliye müjde! O soru cevabını resmen buldu

Kıdem tazminatını ve izin paralarını ayarak aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için yeni işe girilmiş gibi değerlendirme yapılır. Ancak kıdemini, izin paralarını almayanlar için işyerinde ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkından yararlanmaya devam eder. Yüksek yargının kararları da bu yönde olup, emekli aylığı bağlanırken kıdem tazminatını sıfırlamayan, izin paralarını almayan yılda 42 gün iznini almaya devam eder. Emekli olup işten ayrılan kullanmadığı izin sürelerine ait ücretleri de alabilir.