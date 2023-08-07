Milyonlarca emekliye müjde! O soru cevabını resmen buldu

Kamuda, 657 sayılı kanun kapsamında çalışanlar (memurlar) emekli olup çalışmaya devam edemiyor. Ancak 2017 yılında yapılan yasal düzenlemeyle kadroya geçen taşeron işçiler emekliğe hak kazansa da çalışmaya devam edebilecek. İş Kanunu'na göre, geçersiz nedenle fesih durumunda işe iade davasını kazanan çalışan ister işe başlatılsın ister başlatılmasın boşta geçen süreye ilişkin doğan ücret, diğer haklarını alır. Yargıtay kararına göre, işçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem, ihbar, izin ücreti ödendiyse 6 aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre hesaplama yapılması gerekiyor.