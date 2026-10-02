Milyonlarca çalışanı şoke eden karar! Emeklilik süresi uzuyor: Sürpriz maaş kesintisi var

Emeklilik sisteminde kapsamlı bir revizyona hazırlanan Almanya'da, 45 yıl prim ödeyenlere tanınan erken emeklilik hakkı siyasetin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. Gündemdeki "46 veya 47 prim yılı" formülü yasalaşırsa, maaşında kesinti yaşamadan erken emekli olmak isteyen çalışanların mevcut sisteme göre en az bir veya iki yıl daha fazladan mesai yapması gerekecek. Koalisyon masasında sadece prim gününün artırılması değil, erken emeklilik ayrıcalığının sadece ağır fiziksel işlerde çalışanlarla sınırlandırılması ve çocuk yetiştirme sürelerinin hesaplanma yöntemlerinin güncellenmesi gibi radikal değişiklikler de bulunuyor.