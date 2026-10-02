Milyonlarca çalışanı şoke eden karar! Emeklilik süresi uzuyor: Sürpriz maaş kesintisi var
Almanya'da her yıl yüz binlerce nitelikli çalışanın erken emeklilik hakkını kullanarak iş hayatından çekilmesi ekonomik alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Koalisyon masasında tartışılan yeni reform tasarılarıyla birlikte, 45 yıl olan prim şartının 46 veya 47 yıla çıkarılması ve uygulamanın ağır şartlardaki işlerle sınırlandırılması gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu radikal değişiklik tasarı aşamasında kalırken, siyasi cephede sert tartışmalar ve uzlaşma arayışları hız kesmeden devam ediyor.