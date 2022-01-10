2022-01-10 09:14:31 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz
Zamlı aylıkları memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. İş Kanunu'nda yer alan süresinde ödenmeyen işçi alacaklarına en yüksek faiz oranı uygulanırken, bu hüküm fazla mesai, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı için çalışanların alacaklarını da kapsıyor.