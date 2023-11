Casper VIA X30 Plus Listemizin bir diğer yerli modeli olan Casper VIA X30 Plus, geçtiğimiz Mart ayında satışa sunuldu. Gücünü Mediatek G99 işlemcisinden alan Casper VIA X30 Plus, 9 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. 6,5 inç büyüklüğünde bir ekran ve 256 GB dahili depolama da sunan VIA X30 Plus, kampanya ile tercih edilebilecek başarılı modellerden.