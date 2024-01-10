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Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

2024-01-10 12:35:27
Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilenleri sizin için derledik... Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Oy pusulaları ne renk olacak, oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? İşte seçim ile ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

1- Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. 7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.

#2
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

2 - Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

#3
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

3 - Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının listeleri ne zaman netleşecek? Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta en geç saat 17.00'ye kadar verecek. Bağımsız adaylar dahil, geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

#4
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

4 - Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak? Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmenler, hangi seçim çevresinde kayıtlı ise ancak oradaki seçimler için oy kullanabilecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

#5
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

5 - Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek? Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

#6
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

6 - Köyde yaşayan seçmen neler için kullanacak? Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

#7
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

7 - Oy pusulaları ne renk? Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

#8
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

8 - Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

#9
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

9 - Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

#10
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

10 - Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? Önce hangi oylar sayılacak? Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

#11
Foto - Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat

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