2024-01-10 12:35:27 Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu! Oy kullanacaklar dikkat
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilenleri sizin için derledik... Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Oy pusulaları ne renk olacak, oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? İşte seçim ile ilgili tüm detaylar...