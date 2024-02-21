2024-02-21 17:27:24 Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir!
Sezon sonunda şampiyonluğu kazanıp gelecek yıl Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemi için görüşmelerine devam ediyor. Cimbom, hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. İşte transfer listesine adı yazılan Brezilyalı yıldız isim... | Galatasaray haberleri