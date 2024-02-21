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Spor
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Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

2024-02-21 17:27:24
Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Sezon sonunda şampiyonluğu kazanıp gelecek yıl Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemi için görüşmelerine devam ediyor. Cimbom, hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. İşte transfer listesine adı yazılan Brezilyalı yıldız isim... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun sürenin ardından liderliği eline aldı.

#2
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibinin berabere kalmasını fırsat bilen sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.

#3
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Cimbom, MKE Ankaragücü deplasmanında da hata yapmadı ve ligin bitimine 12 hafta kala zirvede yer alıyor.

#4
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Aslan, Bitexen Antalyaspor'u sahasında konuk edecek.

#5
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Galatasaray galibiyet serisini zorlu mücadelede de sürdürmenin planlarını yapıyor.

#6
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

#7
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.

#8
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Okan Buruk'un öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor.

#9
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, ilk mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

#10
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Eşleşmenin rövanş mücadelesi Çekya'da oynanacak.

#11
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Cimbom, ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak istiyor.

#12
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu 3 isimle güçlendirdi.

#13
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Sacha Boey ve Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray, Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinícius'u kadrosuna kattı.

#14
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Yönetim, kalan transferleri ise sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor.

#15
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan işi gelecek yıl tamamlamak ve grup aşamasını geçmek için kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor.

#16
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Şimdiden çalışmalara başlayan kurmaylar hücum hattına takviye yapacak.

#17
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.

#18
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ismin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı.

#19
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'nun ardından Lazio'ya döndü.

#20
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Temmuz 2021'den bu yana Çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#21
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Cimbom, tecrübeli futbolcuyla anlaşıp bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

#22
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Anderson, teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

#23
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Lazio formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 gol ve 6 asist üretti.

#24
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Sambacı yıldız sağ kanadın dışında sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

#25
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Felipe Anderson'un bonservis değeri 10 milyon Euro olarak biliniyor.

#26
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Muslera'nın da sezon sonu İtalya'nın köklü ekibi Parma ile adı anılıyor.

#27
Foto - Milyon dolarlık yıldız bedavaya gelecek! Yeni keşif olacak! Diğerlerini yok edebilir! 

Yönetimin bu gelişme sonrası Muslera ile görüşmesi bekleniyor.

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