2023-05-20 22:52:29 Milli savaş gemilerimiz göz dolduracak! Karar çıktı! Gidiyorlar
STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) askeri deniz platformlarını Güney Asya ülkeleri ile buluşturacak. LIMA Fuarı, Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi’nde 23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 6 farklı deniz projesi görücüye çıkarılacak. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan Donanması için su üstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 6 farklı deniz projesini Malezya’da görücüye çıkaracak.