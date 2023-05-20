Milli savaş gemilerimiz göz dolduracak! Karar çıktı! Gidiyorlar

Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Donanmaların su üstü ve denizaltı platformlarının, daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümler üretiyoruz. Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz. Güney Asya’nın önemli fuarlarından olan ve bu yıl 16.’sı düzenlenecek LIMA’da da, son derece modern tasarımlara sahip askeri gemilerimizle yerimizi alacağız. Dost ve kardeş ülke Malezya’nın denizlerdeki tüm ihtiyaçlarını, modern platformlarla hızlı şekilde karşılayabilecek tecrübe, mühendislik ve teknolojiye sahibiz. Asya Pasifik bölgesinde özellikle denizcilik alanında yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz."