Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Meclis’te ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Rogers, heyet olarak Suudi Arabistan ve Pakistan’dan sonra Türkiye’yi ziyaret ettiklerini söyledi. F-16 konusunda herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Akar, “Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı. PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı orada tekrar tekrar ifade ettik. Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik” dedi. ABD’li heyet ayrıca Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşmede Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.