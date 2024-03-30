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Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

2024-03-30 15:12:24
Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'nin masaya getirdiği bazı teklifler reddedildi.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Türkiye’nin savunma sanayii alanında attığı önemli adımlar ile KAAN’ın 2028’de Hava Kuvvetleri’nin envanterine alınması planı, F-16 paketi çerçevesinde ABD’den yapılacak alımları da etkiledi.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Milliyet'te yer alan habere göre, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD tarafından gönderilen Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerindeki çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı’nda sürüyor. KAAN projesi nedeniyle F-16 paketindeki alımlardan eksiltme yapılabileceği belirtildi.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, Türkiye’ye ziyarette bulundu.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Heyet ilk görüşmeyi, önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptı. Terörle mücadelenin yanı sıra ABD’den yapılacak askeri tedarik konularının daha somut düzeyde ele alındığı kritik görüşme ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleşti.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

Kabulde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile askeri ataşe de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki kabulde, kongre onayı gerektiren içinde torpido alımının da yer aldığı ABD’den yapılacak kritik silah sistemleri ile ilgili tedarik dosyaları konuşuldu. ABD’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma füzelerinin kullanılmaması şartına bağlı olarak Türkiye’ye 5. nesil F-35 savaş uçağı satışı konusu da görüşmelerde ele alındı.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

F-35 TEKLİFİ REDDEDİLDİ: Türkiye, F-35 dosyasının şarta bağlanmasını daha önce de kabul etmediğini açıklamıştı. Görüşmelerde, F-16 ve modernizasyon kiti alımı dosyası üzerinde durulmadı.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

ABD heyetinin ziyaret duraklarından biri de MİT oldu. MİT Başkanı ibrahim Kalın dün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alındı.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan sonrası apar topar Ankara'ya gelen ABD'ye büyük şok! Türkiye o teklifi reddetti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Meclis’te ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Rogers, heyet olarak Suudi Arabistan ve Pakistan’dan sonra Türkiye’yi ziyaret ettiklerini söyledi. F-16 konusunda herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Akar, “Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı. PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı orada tekrar tekrar ifade ettik. Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik” dedi. ABD’li heyet ayrıca Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşmede Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

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