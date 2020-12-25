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Eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı! Milyonlarca öğrenciyi rahatlatan açıklama

2020-12-25 07:31:50
Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı! Milyonlarca öğrenciyi rahatlatan açıklama

Türkiye’de koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir üsre yüz yüze eğitime ara verilmişti.

#1
Foto - Vakalardaki düşüş dolayısıyla kademeli olarak yeniden başlatılan yüz yüze eğitim, son dönemde artan COVID-19 vakaları nedeniyle 17 Kasım’da yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı kararı ile yıl sonuna kadar sona erdirilmişti. Öğrenciler o tarihten bu yana uzaktan eğitim görüyor.

Vakalardaki düşüş dolayısıyla kademeli olarak yeniden başlatılan yüz yüze eğitim, son dönemde artan COVID-19 vakaları nedeniyle 17 Kasım’da yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı kararı ile yıl sonuna kadar sona erdirilmişti. Öğrenciler o tarihten bu yana uzaktan eğitim görüyor.

#2
Foto - Milyonlarca öğrencinin yüz yüze eğitimle ilgili meraklı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan milyonlarca öğrenciyi rahatlatan bir açıklama geldi.

Milyonlarca öğrencinin yüz yüze eğitimle ilgili meraklı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan milyonlarca öğrenciyi rahatlatan bir açıklama geldi.

#3
Foto - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya sitesi Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bakanlık binasında projeler üzerine çalıştığı bir fotoğrafı paylaşan Bakan Selçuk, ayrıca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya sitesi Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bakanlık binasında projeler üzerine çalıştığı bir fotoğrafı paylaşan Bakan Selçuk, ayrıca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - 'HEPİMİZ O GÜNLERE HAZIRLANIYORUZ'

'HEPİMİZ O GÜNLERE HAZIRLANIYORUZ' "Bir yanda uzaktan eğitim çalışmaları, bir yanda salgın döneminde okulları açtığımızda yapılacak çalışmalar var ama asıl önemlisi, sonrakiler. Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah. Yapmak istediklerimizi, hayallerimizi, çizdiğimiz yolu hep birlikte tamamlayacağız. Salgın dönemi, durduğumuz değil; başka yollar da bulduğumuz bir dönem oldu Ben, burası, yani Milli Eğitim Bakanlığı, projelerde çalışan binlerce meslektaşım, hep birlikte o günlere bir an önce kavuşmak gayretiyle çalışıyoruz. Biliyorum ki siz de bu dilekte ve kendi hayatlarınızda bu çabadasınız. Hep birlikte olacak, hep birlikte."

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