Millete sırtını çeviren 'solak tetikçiler' Ayasofya'nın camiye çevrilmesini böyle gördü(!)

Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle 86 yıllık esaret sona ererken, solak medyanın azılı tetikçileri BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü, tarihi karar sonrası millete yine sırtını çevirerek Batı'nın borazanlığını üstlendi. Cumhuriyet ve Sözcü, Ayasofya'yı değersizleştirmek adına gazete manşetlerinde verilen karara ufak bir kısım ayırırken; BirGün ise hiç yer vermeyerek milletten ne kadar uzakta olduğunu ortaya koydu. Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalarını görmezden gelen solak tetikçiler, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ayasofya Camii olunca salyalarını akıtmaktan geri kalmadı.