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Millete sırtını çeviren 'solak tetikçiler' Ayasofya'nın camiye çevrilmesini böyle gördü(!)

2020-07-11 12:56:23
Millete sırtını çeviren 'solak tetikçiler' Ayasofya'nın camiye çevrilmesini böyle gördü(!)

Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle 86 yıllık esaret sona ererken, solak medyanın azılı tetikçileri BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü, tarihi karar sonrası millete yine sırtını çevirerek Batı'nın borazanlığını üstlendi. Cumhuriyet ve Sözcü, Ayasofya'yı değersizleştirmek adına gazete manşetlerinde verilen karara ufak bir kısım ayırırken; BirGün ise hiç yer vermeyerek milletten ne kadar uzakta olduğunu ortaya koydu. Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalarını görmezden gelen solak tetikçiler, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ayasofya Camii olunca salyalarını akıtmaktan geri kalmadı.

#1
Foto - BirGün Gazetesi - Onlarca ülkenin sağlık sistemini ve ekonomisini yıkıp geçmesine rağmen, alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin fırsatlar ülkesine dönüştüğü koronavirüs süreci üzerinden algı oluşturmaya çalışan BirGün Gazetesi, dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Ayasofya'yı görmezden gelerek işsizlikten dem vurmaya çalıştı. Halbuki Türkiye'de şirketlere, işçi çıkarmamaları adına teşvik paketi sunuldu, çiftçilere ve dar gelirli ailelere aylıklar bağlandı.

BirGün Gazetesi - Onlarca ülkenin sağlık sistemini ve ekonomisini yıkıp geçmesine rağmen, alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin fırsatlar ülkesine dönüştüğü koronavirüs süreci üzerinden algı oluşturmaya çalışan BirGün Gazetesi, dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Ayasofya'yı görmezden gelerek işsizlikten dem vurmaya çalıştı. Halbuki Türkiye'de şirketlere, işçi çıkarmamaları adına teşvik paketi sunuldu, çiftçilere ve dar gelirli ailelere aylıklar bağlandı.

#2
Foto - Cumhuriyet Gazetesi - Azılı tetikçilerden biri olan Cumhuriyet de BirGün'e özenerek işsizlikten kendisine yol bulmaya çalıştı. TÜİK'in işsizlik rakamlarını saptırdığını iddia eden Cumhuriyet, Ayasofya'nın siyasi malzeme yapıldığını ileri sürerek Batı'dan gelen tehditlere karşı sus pus olup, Fatih Sultan Mehmet'in emanetine ve verilen karara karşı salyasını akıtmaktan çekinmedi.

Cumhuriyet Gazetesi - Azılı tetikçilerden biri olan Cumhuriyet de BirGün'e özenerek işsizlikten kendisine yol bulmaya çalıştı. TÜİK'in işsizlik rakamlarını saptırdığını iddia eden Cumhuriyet, Ayasofya'nın siyasi malzeme yapıldığını ileri sürerek Batı'dan gelen tehditlere karşı sus pus olup, Fatih Sultan Mehmet'in emanetine ve verilen karara karşı salyasını akıtmaktan çekinmedi.

#3
Foto - Sözcü Gazetesi - Bir diğer solak tetikçi olan Sözcü ise, kendisine BirGün ve Cumhuriyet'ten farklı bir yol çizmeye çalıştı.

Sözcü Gazetesi - Bir diğer solak tetikçi olan Sözcü ise, kendisine BirGün ve Cumhuriyet'ten farklı bir yol çizmeye çalıştı. "Muhalif başkansan oturduğun koltuğu bile altından alıyorlar" manşeti atan Sözcü, CHP'li Zeydan Karalar'ın şovunu mağdur edebiyatıyla süslemeye çalışarak Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını küçük bir küpür halinde verdi.

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