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Aktüel
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Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

2024-05-30 13:37:17
Millet Derneği’nin düzenlediği “Bugünden Yarına Köprü: Türkçe” Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

26.05.2024 tarihinde Sultanahmet’te bulunan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen törenle hak sahipleri ödüllerine kavuştu. Açılış konuşmasını yapan Millet Derneği İstanbul Şube Başkanı Sabri YILDIZ, “Yeniden Milli Mücadele geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Millet Derneği’nin olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin değerlerini yaşamak, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için çabaladığını, bu minvalde dilin bir milletin, ortak inançlarının, değerlerinin, sese, söze dönüşmüş hali başka bir ifadeyle gönlün kılcal damarları olduğundan bahisle dilde sorun yaşayan milletlerin ruhen hastalanıp yok oluşa sürükleneceğine” değindi. Konuşmasında devamla “Millet Derneği olarak her zaman, karanlığı lanetlemek yerine bir ışık yakmayı tercih ettik. Yoklar yok olur, azlar çoğalır; ilkesiyle hareket ettik. Bu vesileyle BUGÜNDEN YARINA KÖPRÜ: TÜRKÇE konulu düzyazı yarışmasını düzenledik. Yarışmamıza katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza, titiz bir çalışma yürüten Seçici Kurul üyelerimize ve eserleri ile katılan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.

#1
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN “Dil, edebiyat ve sanatın karışımıyla hayat bulur. Ben Klasik Türk Edebiyatı profesörüyüm bundan sebeptir ki binlerce beytlere karışmış bir insanım. Türkçenin ne kadar derin bir kültürü olduğunu ve dilin oluşturduğu şiir felsefesine oldukça hakimim. Gerek Fuzuli, gerek Baki ve gerekse Yunus gibi filozofların felsefesini görmüş bulunmaktayım. Maalesef günümüzde bunların kıymeti pek de bilinmiyor. Yabancı olsalardı kıymet görürlerdi. Hem bu şiir felsefesine hem de dilimiz Türkçeye sahip çıkmalıyız zira dili yok olan toplumlar tarihten silinip gitmişlerdir.” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Daha sonra sırasıyla Seçici Kurul’da görev yapan öğretim üyeleri söz aldılar. İlk olarak söz alan Prof: Dr. Ali Fuat ARICI yarışma hakkında şöyle konuştu: “Bu yarışmanın iki değerli amacı vardır: Temanın Türkçe oluşu ve yazma üzerine olması. Yazmak yalnızca kâğıt üzerine yazılmış harfler değildir. Yazmak; düşünce, emek ve çaba sarf edilmesi gereken bir eylemdir. Bu iki yönden ele alınınca oldukça Millet Derneği’nin düzenlediği yarışma oldukça kıymetli bir hale gelmektedir.”

#3
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. Selahattin TURAN ise “Dünya çapında yapılan dil yarışmalarında Türkiye’nin her daim OECD ortalamalarının altında kaldığına istatistiki veriler eşliğinde değinerek, bundan dolayı ülkemizin eğitim sisteminde okuma, yazma, yorumlama, yansıtma, metin değerlendirme, yaratıcılık vb. alanlarda yetersiz kaldığı görülmektedir. Dilimizi koruyabilmek ve yaşatabilmek için iyi bir eğitim vermek şarttır.”

#4
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Sonrasında söz alan Seçici Kurul üyesi Prof: Dr. Suat UNGAN ise “Dünya üzerinde yedi bin beş yüz dil olsa da sadece yetmiş tanesinin edebiyatı olmuştur. Türk edebiyatı ise beşinci sırada yer almaktadır. Binaenaleyh görmekteyiz ki Türkçe zannedildiğinden daha da kıymetlidir. Dil edebiyatla kıymetlidir. Bir de şiirle sulanmışsa sanat felsefesi içine yerleşmiştir. Bu kıymetli dilimizde şiiri yaşatabilmek için önce küçüklerimize düz yazı eserleri sevdirmeli ve öğretmeliyiz.”

#5
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Şair Selami YILDIRIM’ın, Millet Derneği Kurucu Genel Başkanı Bilge Lider Merhum Aykut Edibali’ye ithafen kaleme aldığı “Edibali’ye Mersiye” şiiri ile renk kattığı tören sonrasında Millet Derneği Genel Başkanı Cuma NACAR’ın kürsüye daveti ile devam etmiştir. “Dil yalnızca kendi içinde anlam taşımaz. Onu beslemek için ilim de olmalıdır. Bugünkü dilimiz gerek sosyal medya gerek okumaya gereken değerin verilmemesinden kaynaklı bir saldırı altındadır. Dilimizi yaşatmak adına bu yarışmanın kıymeti oldukça fazladır. Dilimizi yaşatmak ve sahip çıkmak zorundayız zira dilini yaşatamamış bir millet tarihten silinmesi kaçınılmazdır.” şeklinde konuşmuştur.

#6
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Daha sonra ödül törenine geçilen yarışmada; - “Gönül Dilimiz Türkçemiz” adlı denemesi ile Nuray ALPER’ e mansiyon ödülü ve plaketi,

#7
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

-“Güçlü Duruşun, Yarınlara Varoluşun” adlı makalesi ile üçüncü olan Oğuzhan KÜLTE’ye 5.000TL para ödülü ve plaketi

#8
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

- “Ses Bayrağım” adlı eseri ile ikinci olan Volkan AYDIN’a 8.000TL para ödülü ve plaketi,

#9
Foto - Millet Derneği’nin düzenlediği "Bugünden Yarına Köprü: Türkçe" Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

- “Ben Türkçe, Köprülerin Diliyim, Dinleyin Beni” adlı eseri ile birinci olan İrfan KALAYCI’ya 12.000TL para ödülü ve plaketi takdim edilmiş, programda söz alan Boğaziçi Yayınları Genel Yönetmeni Gazi ALTUN, yarışmanın düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek dereceye giren yarışmacılara Boğaziçi Yayınlarından çıkan Muharrem ERGİN’ in kaleme aldığı “Üniversiteler İçin Türk Dili” kitabını hediye etmiştir. Fotoğraf çekimi ile ödül töreni sona ermiş, akabinde törene katılan misafirlerle yemek ikramına geçilmiştir.

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