Millet Derneği’nin düzenlediği “Bugünden Yarına Köprü: Türkçe” Düz Yazı Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

26.05.2024 tarihinde Sultanahmet’te bulunan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen törenle hak sahipleri ödüllerine kavuştu. Açılış konuşmasını yapan Millet Derneği İstanbul Şube Başkanı Sabri YILDIZ, “Yeniden Milli Mücadele geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Millet Derneği’nin olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin değerlerini yaşamak, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için çabaladığını, bu minvalde dilin bir milletin, ortak inançlarının, değerlerinin, sese, söze dönüşmüş hali başka bir ifadeyle gönlün kılcal damarları olduğundan bahisle dilde sorun yaşayan milletlerin ruhen hastalanıp yok oluşa sürükleneceğine” değindi. Konuşmasında devamla “Millet Derneği olarak her zaman, karanlığı lanetlemek yerine bir ışık yakmayı tercih ettik. Yoklar yok olur, azlar çoğalır; ilkesiyle hareket ettik. Bu vesileyle BUGÜNDEN YARINA KÖPRÜ: TÜRKÇE konulu düzyazı yarışmasını düzenledik. Yarışmamıza katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza, titiz bir çalışma yürüten Seçici Kurul üyelerimize ve eserleri ile katılan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.