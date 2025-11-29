Milli silah sistemlerine yeni yetenekler! Türkiye pençe attı

- DAHA YÜKSEK KAPASİTE, DAHA HIZLI TESLİMAT İkinci, 2026 yılında da Roketsan'ın en kritik önceliğinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak ve sahadaki caydırıcı gücünü sürekli artırmak olduğunu vurguladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, gelecek yıl hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Devam eden seri üretimlerimizi daha yüksek kapasiteyle sürdürerek teslimat hızımızı artıracağız. Kara, hava ve deniz platformlarına yönelik tüm milli sistemlerde bir yandan operasyonel üstünlük sağlarken, diğer yandan ihracat odaklı büyümemizi güçlendireceğiz. Ordumuzun caydırıcı gücünü artırdıktan sonra bu yetenekleri dost ve müttefik ülkelere taşıyarak Türkiye'nin küresel savunma ekosistemindeki stratejik rolünü daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl AR-GE ve üretim kabiliyetlerimizi büyütürken, insan kaynağımız da bu dönüşümün merkezinde olmaya devam edecek. Mühendislik gücümüzü ve nitelikli iş gücümüzü artırmayı, geleceğin teknolojilerini geliştirecek genç yetenekleri Roketsan ailesine kazandırmayı ve teknolojik liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı öncelikli hedefler arasında görüyoruz. Aynı zamanda yerlileşme oranlarımızı daha da artırarak ülkemizin savunmada dış kaynak teminini en aza indirmek ve tedarikçi ekosistemimizi daha da güçlendirmek en güçlü odaklarımızdan biri olacak. Bizim için 2026 yalnızca yeni sistemlerin üretildiği bir yıl olmayacak, Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlığını güçlendirme ve geleceğin harp doktrinini şekillendirme yolculuğunun bir sonraki eşiği olacak. Gücünü Türk milletinden alan bir şirket olarak, bugünün tehditlerine karşı koruyan, yarının teknolojilerine yön veren ve Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın ön sıralarında konumlandıran çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceğiz."