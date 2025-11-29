Milli silah sistemlerine yeni yetenekler! Türkiye pençe attı

IDEF'25 Fuarı'na 60'ın üzerinde savunma sistemiyle damga vurduklarını ifade eden İkinci, hem hava hem kara hem de deniz platformlarında ulaştıkları teknolojik seviyeyi tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti. İkinci, uzay alanında ise ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı ile Türkiye'yi güneş eş zamanlı yörüngeye uydu gönderebilecek kapasiteye taşıyacak adımları somutlaştırdıklarını anlattı. Finansal sonuçlarının da vizyonlarıyla aynı doğrultuda ilerlediğini aktaran Murat İkinci, şunları paylaştı: "2024'te ciromuzu dolar bazında yaklaşık yüzde 45 artırarak hedeflerimizi aşmayı başarmış, ihracat gelirlerimizi 380 milyon doların üzerine taşımıştık. Bu yıl sonunda ise bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 37 yıl önce 25 kişilik çekirdek kadroyla yola çıkan Roketsan'ın bugün 6 bin 500'ü aşkın çalışanı ve 3 bini aşkın AR-GE personelinden oluşan büyük teknoloji ordusu var ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Güçlü ekosistemimiz ve yüzde 90'ı aşan yerlileşme oranımızla yalnızca Roketsan'ı değil, Türkiye'nin savunma sanayisini de birlikte büyütüyoruz. Yurt dışında kuracağımız üretim tesisleriyle bu büyümeyi artık sınırlara sığmayan küresel bir modele dönüştürüyoruz. Biz gücünü Türk milletinden alan bir şirketiz. Ülkemizin güvenliği için çalışırken sadece bugünün değil, geleceğimizin de güvenliğini teminat altına alıyoruz. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinden biri olarak ülkemizin savunmasına, teknolojisine ve hikayesine güç katmaya, dünyanın her noktasında ay yıldızlı mühendisliğimizin gururla dalgalanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."