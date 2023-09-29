Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

Hindistan'ın Pencap bölgesindeki bir hastaneye 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Röntgen sonuçlarında genç adamın midesinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha birçok yenmeyen nesne dahil olmak üzere yaklaşık 60 ev eşyası bulundu.