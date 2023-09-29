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Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

2023-09-29 15:38:09
Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşanan bir vaka herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden mide ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Sağlık görevlileri sorunlu bölgeyi taradı ve bunun üzerine endişe verici bir keşifte bulundular. Yıllardır karın ağrısı çeken hastanın kulaklıktan düğmelere kadar onlarca ev eşyasını yuttuğu keşfedildi.

#1
Foto - Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

Hindistan'ın Pencap bölgesindeki bir hastaneye 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Röntgen sonuçlarında genç adamın midesinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha birçok yenmeyen nesne dahil olmak üzere yaklaşık 60 ev eşyası bulundu.

#2
Foto - Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

Tıp Hastanesi müdürü Ajmer Singh Kalra, "Röntgen çekerken midenin içinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve başka birçok nesne bulduk" dedi.

#3
Foto - Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı

Pika hastalığı teşhisi konulan adamın midesinden 3 saatlik cerrahi operasyonla ev eşyaları çıkartıldı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlasa da Singh'in solunum cihazına bağlı olduğu dile getirildi.

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