2023-09-29 15:38:09 Midesinden çıkanlarla sergi açılır! Öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı
Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşanan bir vaka herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden mide ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Sağlık görevlileri sorunlu bölgeyi taradı ve bunun üzerine endişe verici bir keşifte bulundular. Yıllardır karın ağrısı çeken hastanın kulaklıktan düğmelere kadar onlarca ev eşyasını yuttuğu keşfedildi.