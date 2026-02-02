  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evde, ofiste pozitif enerji çeken 7 bitki: Duyanlar hediye ettiler Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı Camiden yüzleri gülerek çıktılar! Berat Kandili’nde çocuklara anlamlı sürpriz
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma Epstein ile ilişkisini reddetti. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı iddialarının temelsiz ve karalama kampanyası olarak nitelendirerek reddetti.

1
#1
Foto - Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın ismi de yer aldı.

#2
Foto - Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Zuma'nın ismi de dikkati çekti. Belgelerde yer alan e-posta yazışmalarında, Zuma'nın 2010'da İngiltere'ye yaptığı resmi devlet ziyareti sırasında Jeffrey Epstein ile bir akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi.

#3
Foto - Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Epstein'in yakın çevresinden Mark Lloyd tarafından gönderilen ve 5 Mart 2010 tarihini taşıyan bir e-postada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma için yarın akşam Ritz Oteli'nde küçük bir akşam yemeği organize etmem istendi. ifadesinin yer aldığı görüldü. Söz konusu yazışmalarda, yemeğe ortama cazibe katması amacıyla Rus bir modelin de davet edilmesinin önerildiği ve Epstein'in bu organizasyonla bizzat ilgilendiği öne sürüldü. - Jacob Zuma Vakfı iddiaları reddetti!

#4
Foto - Epstein savunması: Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Jacob Zuma Vakfı Sözcüsü Mzwanele Manyi, yaptığı basın açıklamasında, Zuma'nın Epstein veya faaliyetleriyle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları temelsiz ve karalama kampanyası olarak nitelendirerek reddetti. Manyi, Zuma'nın isminin belgelerde geçmesinin herhangi bir suç işlendiği anlamına gelmediğini belirterek, Zuma'yı, üçüncü bir şahsın işlediği alakasız suçlarla ilişkilendirerek karalama girişimi etik dışı, sorumsuz ve entelektüel dürüstlükten uzak bir davranıştır. Jacob Zuma Vakfı, araştırmacı gazetecilik kılıfına bürünmüş spekülatif anlatı oluşturma faaliyetlerine katılmayacaktır. dedi. - Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Batı'nın şımarttığı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Haseke’de huzur bekleyen masum sivilleri hedef alan..
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı yeni belgelerde, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’ın ..
Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!
Gündem

Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!

Dünyayı sarsan EPSTEIN dosyalarından çıkan belgeler, küresel şer odaklarının Türkiye ve lideri üzerinde kurmaya çalıştığı kirli tezgahı bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23