Mide ekşimesine iyi gelen 20 yiyecek

Ayrıca Helicobacter pylori enfeksiyonu, gastrit, gastropatiler, kronik pankreatit, sindirim tümörleri ve bazı metabolik bozukluklar gibi hastalıklar da mide ekşimesine neden olabilir. Kronik mide ekşimesine dikkat edilmeli Mide ekşimesi genellikle zaman zaman yaşanan bir sağlık problemidir ancak bazı durumlarda mide ekşimesi kronikleşebilir. Kronik mide ekşimesi, 1 ila 3 ay arasında sürebilen ve mide hücreleri tarafından hidroklorik asit salgılanmasındaki bir artışla karakterize edilir. Kronik mide ekşimesi uygun şekilde tedavi edilmezse, gastrit ve ülser gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Kronik mide ekşimesinde özofagus ülseri, özofagus darlığı, astım, kronik öksürük veya asidin solunum yollarında neden olduğu tahrişten kaynaklanan bronkospazm, ses kısıklığı, kronik farenjit ve diş problemleri de görülür. Bu nedenle mide ekşimesinin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Mide ekşimesi tetikleyen yiyecekleri genellikle diyetimizden çıkarırız, ancak bunu iyileştirmeye ve önlemeye yardımcı olan yiyecekleri genellikle atlarız. Mide ekşimesinde beyaz et ve balık gibi kolayca sindirilebilir gıdaların alımına öncelik vermek önemlidir. Hafif et suları ve çok lifli olmayan sebzeler ve mide mukozasının iltihaplanmasıyla savaşmanıza yardımcı olabilecek gıdalar alınmalıdır. Mide ekşimesi ile mücadeleye veya önlemeye yardımcı olabilecek yiyecekler arasında en iyi 20 yiyecek şunlardır: