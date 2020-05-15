Mide bulandıran olay! ‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı

REHBERİNDEKİ NUMARALARI SÖYLEDİ - M. S., rehberindeki numaraların ezbere söylenmesi üzerine paniğe kapıldı ve korkuyla, arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M. S., geçirdiği kriz sonrası kendine geldi ve lise arkadaşı S. B.'yi arayarak durumu anlattı. S. B., Facebook hesabının ele geçirildiğini ağlayarak anlattı. M. S.'nin hesabını ele geçiren kişi bu kez, S. G. isimli başka bir kadına ulaştı. Aynı yöntemle S. G.'ye yaklaşan bu kişi, kendisine son kullandığı numarayı söyledi. Paniğe kapılmayan G. bu kişi ile görüşmeye devam etti ve kendisine fotoğrafını göndermesini istedi. G., elde ettiği bilgiler üzerine M. S.'ye Instagram üzerinden ulaştı ve durumu anlattı. M. S. aldığı bilgiler üzerine, hesabını ele geçiren ve arkadaş listesindeki bir çok kadını da taciz eden kişinin Burak Özdemir olduğunu tespit etti. M. S., Özdemir hakkında Muğla Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Özdemir hakkında, 'tehdit', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan dava açıldı. Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S. B. de tanık olarak dinlendi.