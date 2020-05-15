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Mide bulandıran olay! ‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı

2020-05-15 11:38:59
Mide bulandıran olay! ‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı

İstanbul’da yaşanan şantaj olayı mide bulandırdı. İstanbul’da üniversite öğrencisi olarak okuyan 25 yaşındaki M. S. korkunç bir şantaj olayı yaşadı. Sosyal medyanın ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne seren olay gençlere ve ailelerine ibret oldu. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.'nin başına gelenler kan dondurdu. Sosyal medya hesapları üzerinde işlenen suçlara hemen her gün bir yenisi eklenirken, son dönemde yapılan suç duyuruları arasında bu zamana kadarki en çarpıcı suç dosyası ortaya çıktı. İstanbul'da üniversite okuduğu bilinen 25 yaşındaki M.S.'ye 16 Eylül 2018 günü Facebook hesabı üzerinden bir mesaj geldi. M.S.'ye mesaj atan kişi liseden bir eski arkadaşıyken, ertesi gün hiç tanımadığı birinin mesajına maruz kaldı.

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"VİDEOLARI BABANA GÖNDERECEĞİM" - Hürriyet'in haberine göre, M. S., arkadaşından geldiğini düşünerek yanıt verdi ve kendisi ile ilgilenen kişinin kim olduğunu sordu. S. B.'nin hesabından "Facebook şifremi verdim o seni arayacak" yanıtı geldi. M. S. durumdan şüphelenmeyerek beklemeye başladı. Dakikalar sonra M. S., Messenger'ın sesli arama uygulaması üzerinden arandı. S., arayan kişinin arkadaşı S. B. olduğunu düşünerek yanıt verdi ancak gelen ses bir erkeğe aitti. S., arayan kişiye kim olduğunu, arkadaşı S.'nin nerede olduğunu sordu. "S. bana şifresini verdi. Ben seni uzun zamandır koruyup kolladım. Kimlerle yattığını biliyorum sevgilin var mı" diye konuşan kişiye M. S. tepki gösterdi. S. tepki gösterse de arayan kişi tehditlerini sürdürdü. "Senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim" diyen kişi S.,'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başladı.

#2
Foto - REHBERİNDEKİ NUMARALARI SÖYLEDİ - M. S., rehberindeki numaraların ezbere söylenmesi üzerine paniğe kapıldı ve korkuyla, arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M. S., geçirdiği kriz sonrası kendine geldi ve lise arkadaşı S. B.'yi arayarak durumu anlattı. S. B., Facebook hesabının ele geçirildiğini ağlayarak anlattı. M. S.'nin hesabını ele geçiren kişi bu kez, S. G. isimli başka bir kadına ulaştı. Aynı yöntemle S. G.'ye yaklaşan bu kişi, kendisine son kullandığı numarayı söyledi. Paniğe kapılmayan G. bu kişi ile görüşmeye devam etti ve kendisine fotoğrafını göndermesini istedi. G., elde ettiği bilgiler üzerine M. S.'ye Instagram üzerinden ulaştı ve durumu anlattı. M. S. aldığı bilgiler üzerine, hesabını ele geçiren ve arkadaş listesindeki bir çok kadını da taciz eden kişinin Burak Özdemir olduğunu tespit etti. M. S., Özdemir hakkında Muğla Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Özdemir hakkında, 'tehdit', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan dava açıldı. Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S. B. de tanık olarak dinlendi.

REHBERİNDEKİ NUMARALARI SÖYLEDİ - M. S., rehberindeki numaraların ezbere söylenmesi üzerine paniğe kapıldı ve korkuyla, arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M. S., geçirdiği kriz sonrası kendine geldi ve lise arkadaşı S. B.'yi arayarak durumu anlattı. S. B., Facebook hesabının ele geçirildiğini ağlayarak anlattı. M. S.'nin hesabını ele geçiren kişi bu kez, S. G. isimli başka bir kadına ulaştı. Aynı yöntemle S. G.'ye yaklaşan bu kişi, kendisine son kullandığı numarayı söyledi. Paniğe kapılmayan G. bu kişi ile görüşmeye devam etti ve kendisine fotoğrafını göndermesini istedi. G., elde ettiği bilgiler üzerine M. S.'ye Instagram üzerinden ulaştı ve durumu anlattı. M. S. aldığı bilgiler üzerine, hesabını ele geçiren ve arkadaş listesindeki bir çok kadını da taciz eden kişinin Burak Özdemir olduğunu tespit etti. M. S., Özdemir hakkında Muğla Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Özdemir hakkında, 'tehdit', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan dava açıldı. Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S. B. de tanık olarak dinlendi.

#3
Foto - MAĞDUR KADINLARIN LİSTESİ SAVCILIKTA - M. S.'nin avukatları, soruşturma süreci devam ederken, Özdemir ile ilgili başka dosya olup olmadığını araştırmaya başladı. Ulaşılan belgelere göre Özdemir'in en az 42 kadını daha mağdur ettiği bilgine ulaşıldı. Özdemir hakkında, Antalya, İstanbul Bakırköy ve Samsun'da davaların açıldığı belirlendi. Özdemir'in Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur olarak yer alan F. A.'yı da, şantajla otele götürdüğü ve zorla birlikte olduğu belirlendi. Özdemir hakkında en son bir hafta önce Çeşme'de yaşayan G. T. isimli bir kadın şikâyetçi oldu.

MAĞDUR KADINLARIN LİSTESİ SAVCILIKTA - M. S.'nin avukatları, soruşturma süreci devam ederken, Özdemir ile ilgili başka dosya olup olmadığını araştırmaya başladı. Ulaşılan belgelere göre Özdemir'in en az 42 kadını daha mağdur ettiği bilgine ulaşıldı. Özdemir hakkında, Antalya, İstanbul Bakırköy ve Samsun'da davaların açıldığı belirlendi. Özdemir'in Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur olarak yer alan F. A.'yı da, şantajla otele götürdüğü ve zorla birlikte olduğu belirlendi. Özdemir hakkında en son bir hafta önce Çeşme'de yaşayan G. T. isimli bir kadın şikâyetçi oldu.

#4
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"SENİNLE SAHİLDE SABAHLAYALIM" - Özdemir hakkında yapılan şikâyetlerin birçoğunda ise, delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Adana'da yaşayan R. R. K. (24) yaptığı şikâyet başvurusunda Burak Özdemir'in, B. K. isimli bir arkadaşının Facebook hesabı üzerinden ulaştığını, isteklerini yerine getirmemesi halinde, patronu ile birlikte olduğunu ailesine söyleyeceğini anlattı. Yine Konya'da yaşayan F. A. (23) de şikâyetçi olarak verdiği ifadede Özdemir'in kendisine "Elimde 500-600 tane fotoğrafın var; galerine rehberine ulaştım. Konya'ya gelip seni oturduğun evden zorla alıp götüreceğim benimle ilgileneceksin evleneceksin' dediğini kaydetti. Benzer şekilde bir çocuk annesi G. K. (40) de Özdemir'in kendisine gece 03.00 gibi aradığını anlatarak "Elimde videoların fotoğrafların var. Bunları sosyal medyada paylaşacağım. Seninle sahilde sabahlayalım" dediğini anlattı. Ancak, farklı savcılıklarda yürütülen soruşturmalarda, delil yetersizliğinden, takipsizlik kararı verildi.

#5
Foto - AVUKATA İFTİRA ATTI, SAVCIYI ŞİKÂYET ETTİ - Mahkemedeki beyanında işsiz olduğunu belirten Burak Özdemir hakkında açılan davalardan birinin tarafı ise İzmir Barosu'na üye avukat Serhat Deniz Çelikkaya. Muğla Ortaca'da görülen davada M. S.'nin avukatlığını yapan Çelikkaya da, Özdemir'in kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Özdemir hakkında dava açıldı. Özdemir'in, Av. Çelikkaya'ya gönderdiği çok sayıda ölüm tehdidi içerikli mesaj da dosyaya girdi. Öte yandan, Özdemir'in, hakkında dava açılmasına sebep olan savcılara yönelik de CİMER'e ve HSK'ya şikâyette bulunduğu anlaşıldı.

AVUKATA İFTİRA ATTI, SAVCIYI ŞİKÂYET ETTİ - Mahkemedeki beyanında işsiz olduğunu belirten Burak Özdemir hakkında açılan davalardan birinin tarafı ise İzmir Barosu'na üye avukat Serhat Deniz Çelikkaya. Muğla Ortaca'da görülen davada M. S.'nin avukatlığını yapan Çelikkaya da, Özdemir'in kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Özdemir hakkında dava açıldı. Özdemir'in, Av. Çelikkaya'ya gönderdiği çok sayıda ölüm tehdidi içerikli mesaj da dosyaya girdi. Öte yandan, Özdemir'in, hakkında dava açılmasına sebep olan savcılara yönelik de CİMER'e ve HSK'ya şikâyette bulunduğu anlaşıldı.

#6
Foto - BİRİLERİ BANA OYUN OYNUYOR! - Burak Özdemir ise, devam eden dava dosyaları ve soruşturma dosyalarında verdiği ifadelerde özetle şu savunmayı yaptı:

BİRİLERİ BANA OYUN OYNUYOR! - Burak Özdemir ise, devam eden dava dosyaları ve soruşturma dosyalarında verdiği ifadelerde özetle şu savunmayı yaptı: "Benim bu konularla hiçbir ilgim ve alakam yok. Telefon numaralarım birileri tarafından Facebook'ta paylaşılmış. Hakkımda şantajdan 25 suç kaydı var. Bunların hepsi, sosyal medya üzerinden numaramın paylaşılması sonucu oldu. Benim sosyal medya hesabım yok evimizde internet yok. Birileri bana oyun oynuyor."

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