2020-05-15 11:38:59 Mide bulandıran olay! ‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı
İstanbul’da yaşanan şantaj olayı mide bulandırdı. İstanbul’da üniversite öğrencisi olarak okuyan 25 yaşındaki M. S. korkunç bir şantaj olayı yaşadı. Sosyal medyanın ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne seren olay gençlere ve ailelerine ibret oldu. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.'nin başına gelenler kan dondurdu. Sosyal medya hesapları üzerinde işlenen suçlara hemen her gün bir yenisi eklenirken, son dönemde yapılan suç duyuruları arasında bu zamana kadarki en çarpıcı suç dosyası ortaya çıktı. İstanbul'da üniversite okuduğu bilinen 25 yaşındaki M.S.'ye 16 Eylül 2018 günü Facebook hesabı üzerinden bir mesaj geldi. M.S.'ye mesaj atan kişi liseden bir eski arkadaşıyken, ertesi gün hiç tanımadığı birinin mesajına maruz kaldı.