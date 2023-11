Mide ağrısı deyip geçmeyin! Az kalsın ölüyordu

YIRTIK MEYDANA GELİRSE HER SAAT ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR Aort anevrizmasının çoğunlukla sessiz ilerlediğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, genellikle başka tetkikler yapılırken tesadüfen teşhis edilen hastalıkta en önemli şeyin, aort damarında yırtık meydana geldikten sonra kaybedilen her 1 saat için ölüm riskinin yüzde 1 artması olduğunu vurguladı ve şu bilgileri verdi: "Acil ameliyatla, elektif (planlı) ameliyat arasında ölüm riski açısından, ameliyattaki diğer riskler ve hastaya getirdiği başka tehlikeler açısından çok ciddi farklar var. Her 1 saat için ölüm riski yüzde 1 artar. Bu hastalar çoğunlukla kanama ve getirdiği bir takım diğer komplikasyonlarla kaybedilir. Planlı ameliyatlarda ölüm riski yaklaşık yüzde 5 iken diseksiyon meydana geldiğinde bu risk yüzde 20-25'lere kadar çıkabiliyor. Yani planlı bir anevrizma ameliyatı ile diseksiyon ameliyatı arasında 4-5 kat fark var"