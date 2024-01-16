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Teknoloji-Bilişim
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Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

2024-01-16 03:10:28
Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Microsoft Edge çift arama desteği ile Google Chrome'u zor durumda bırakacak.

#1
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Microsoft son zamanlarda yapay zeka desteğiyle dikkatleri Bing ve Edge’e topladı. Özellikle Copilot desteği sonrasında yenilikçi bir internet deneyimi vadeden Microsoft, sessiz sedasız önemli bir özellik sundu. Buna göre artık Microsoft Edge’de çift arama motoru kullanabileceksiniz.

#2
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Microsoft Edge ile aynı anda çift arama yapın Microsoft Edge, kullanıcıların aynı anda hem Google hem de Bing’de arama yapmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği devreye aldı.

#3
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

aha önce test aşamasında olan bu özellik sayesinde tek bir aramayı farklı motorlarda sorgulamak mümkün.

#4
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Microsoft Reklam ve Web Hizmetleri CEO’su Mikhail Parakhin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Edge’in önemli bir destek kazandığını söyledi. Buna göre kullanıcılar, varsayılan motordan gelen arama sonuçlarının yanı sıra Bing gibi alternatif motorları da görebilecek.

#5
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Bing varsayılan olarak ayarlanmışsa, adres çubuğuna tıklandığında Bing sonuçları ve hemen yanında ise Google gibi ikincil motorun sonuçları yer alacak.

#6
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için sonuçlar arasında kolayca geçiş yapabilecek.

#7
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Yeni ikili arama işlevi, ayrı tarayıcı sekmeleri veya pencereleri açmak zorunda kalmadan birden fazla arama motorunu görüntüleme olanağı sağlayacak. Bu da internette gezinme deneyimini daha verimli hale getirecek. Özelliği kullanmak için Edge’in sağ tarafınta yer alan “Ara” butonuna tıklamanız gerekiyor.

#8
Foto - Microsoft'un Edge’i Google Chrome’u zorlayacak

Ancak bazı kullanıcılar, iki farklı kaynaktan gelen sonuçların görsel karmaşa yaratabileceğini ve kullanıcıların kafasını karıştırabileceğini dile getirdi. Parakhin ise Edge’in ikili arama deneyiminin tamamen isteğe bağlı olduğunun altını çizdi.

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