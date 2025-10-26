MHP’li Durmaz’dan kimliksizleşme uyarısı: Gençliğimiz kuşatma altında

Durmaz, Ülkü Ocaklarının milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmenin mücadelesini veren irfan ve iman mektebi olduğunu söyledi. Milli ve manevi değerleri hedef alan hastalıklara karşı yegane çarenin Ülkü Ocakları olduğunu savunan Durmaz, şöyle konuştu: "Ülkücülüğün ölümle, ateşle, zulümle sınandığı günlerde, sadece istikballerini değil, hayatlarını da davasına adayan, kimisi şehadet mertebesine erişen dava arkadaşlarımız sayesinde bugünlere geldik. Zindanları taş medreseye çeviren bu inancın, mücadelenin ve imanlı duruşun kaynağı Ülkü Ocaklarıdır. Bir yanda kimliksizleştirme çabaları, diğer yanda inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma gençliğimizi kuşatmaya çalışmaktadır. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığını tehdit eden bağımlılıklar her geçen gün artmaktadır." Durmaz, yeni hizmet binasının ülkücü gençliğin daha iyi şartlarda yetişmesi için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.