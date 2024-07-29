  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon

UEFA ’sorun var’ diyerek uyardı: Sır gibi saklanıyor ama… Son gelişme Türkiye’ye duyuruldu! Aman dikkat…

'Endişeliyiz ve tedirginiz' diyerek dünyaya duyurdular: F-35'leri Türkiye'ye geri verecekler

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu kayısı mesaisi

800 rakımlı mahallede yaş incir rekoltesi üreticinin yüzünü güldürecek

O mahallede bu sene yaş incir rekoltesi yüz güldürecek

‘Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat

Etiketlerdeki fahiş fiyata e-Devlet’ten ‘dur’ deyin

Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi

Şamil Tayyar 'sorun var' diyerek uyardı: Esenyurt’taki bakkala, kasaba müfettiş gönderirseniz...
#1
Foto - Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu kayısı mesaisi

Aile ekonomisine katkı sunmak için Şanlıurfa'dan kayısı hasadında çalışmak üzere Malatya'ya geldiklerini belirten mevsimlik tarım işçileri buradaki çalışmalarının ardından Karadeniz'e fındık hasadı için geçeceklerini söyledi. Hasatta sona doğru

#2
Foto - Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu kayısı mesaisi

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde kayısı hasatında çalışan mevsimlik tarım işçilerinden kardeşler Elif ile Aslan Kılıç, 800 TL yevmiye ile çalıştıklarını belirterek, üç haftadır devam eden hasatta sona geldiklerini kaydetti. Kayısıda çalışmak üzere eşi ve çocukları ile birlikte Malatya'ya geldiklerini ifaden diğer bir işçi İbrahim Orçun ise 21 gündür hasatta çalıştıklarını söyleyerek güzel bir sezon geçirdiklerini aktardı. “Ürünün bol olduğu bir sezon”

#3
Foto - Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu kayısı mesaisi

Bereketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden kayısı üreticisi Özkan İnce de, “Kardeşlerimizle birlikte bölgede kayısı yetiştiriciliği yapıyoruz. Yaklaşık 3 bin ağacımız var, bereketli bir dönem geçiriyoruz yaklaşık 30-35 ton kuru kayısı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Şanlıurfa'dan gelen 30 dolayında mevsimlik tarım işçi ile yaptığımız çalışmalar sonrası meyveleri dalından indirdik. Çekirdek çıkarma çalışmalarımız sürüyor her şeyin güzel olduğu bir sezon yaşıyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti
Siyaset

Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt’un şimdi de DEVA Partisi’ne geçeceği iddia ediliyor.

Şampuan tarihe karışacak: Uygulayanın dolgun saçı var! Soru & Cevap: Saçlarını bu yöntemle yıka
Kadın - Aile

Şampuan tarihe karışacak: Uygulayanın dolgun saçı var! Soru & Cevap: Saçlarını bu yöntemle yıka

Saçların hacimli ve parlak görünmesini sağlayan saç yıkama yöntemi, sosyal medyada viral hale geldi. Saç ile ilgili merak edilen soruları ve..
Alçak katliamcı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' tehdidi
Gündem

Alçak katliamcı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katil İsrail'in katliamlarına karşı "Nasıl Karabağ'a gittiysek oraya da gideriz" sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı ..
Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti
Dünya

Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan'ın İsrail'in oluşturduğu tehlikelerden korunması için Arap ülkeleriyle ve bazı ülkelerle temasa gi..
Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu
Dünya

Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail ordusuna ait sınır hattında yer alan 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu...
ABD ve İsrail'i çıldırtan paylaşım: Görevde kalamaz
Dünya

ABD ve İsrail'i çıldırtan paylaşım: Görevde kalamaz

Eski BM İnsan Hakları Yetkilisi Craig Mokhiber'in, Netanyahu ve Hitler'in fotoğraflarını yan yana paylaşması ortalığı karıştırdı. ABD ve İsr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23