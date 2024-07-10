  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çanakkale’de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Nagehan Alçı'nın gayrimeşru ilişki yaşadığı kişi istihbaratçı çıktı! Yunanistan tam anlamıyla karıştı

Binlerce güvercin buğday pazarını mesken tuttu

Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı

Zehirden bile tehlikeli! İşte dünyanın en zararlı yiyecekleri!

Mevsimleri değiştiren şelale

Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'ye kurulacak komployu açıkladı! Büyük olaylar yaşanacak

‘Her şeyi bilen bir adam vardı. O da bendim’ dedi ve anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

Türkiye'nin beka sorunu çözülmek üzere! 17 bin lira para verilecek
Aktüel
5
Mevsimleri değiştiren şelale

2024-07-10 09:02:46
Mevsimleri değiştiren şelale

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yer alan ve dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan dökülen Tomara Şelalesi, doğaseverlerin gözde mekanlarından biri haline geldi. Bölgenin en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan şelale, sadece manzarasıyla değil, serin sularıyla ve yemyeşil doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Şiran ilçesi sınırlarındaki Tomara Şelalesi, dağın ortasındaki 40 ayrı noktadan yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen berrak suyu ile yazın serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanan Tomara Şelalesi, Türkiye'de turizm otoriteleri tarafından ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olarak gösteriliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en gözde turistik noktalarından olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda piknik alanları, cam seyir terası, çocuklar için oyun parkı ve lokanta da bulunuyor.

#1
Foto - Mevsimleri değiştiren şelale

Şelalenin en dikkat çekici özelliği ise sularının dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan beslenmesi. Bu gözelerden çıkan sular, birleşerek görkemli bir şelaleye dönüşüyor ve her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Şelalenin yanında yürüyenler, suyun serinliğiyle adeta mevsim değişimini hissediyor. Son yıllarda yaban keçilerinin şelale kenarına kadar indiği ve insanlara birkaç metre yaklaştığı alanda bulunan yürüyüş parkurları ve piknik alanları ile de tesis ziyaretçilere birçok aktivite imkanı sunuyor. “Tomara Şelalesi beni gerçekten çok etkiledi” İstanbul'da yaşayan ve 14 yıl sonra memleketi Gümüşhane'ye gelen Büşra Mutlu, “14 yıldır Gümüşhane'yi görmüyorum. Çok merak ettiğim için öyle bir yolculuk yaptım uzun vakit sonra. Çok güzel bir memleket. Fakat Tomara Şelalesi'ni görmek harikaydı.

#2
Foto - Mevsimleri değiştiren şelale

O kadar güzel ki verdiği ferahlık, verdiği huzur gerçekten çok güzel. Doyamadım diyebilirim. Harikaydı. Tomara Şelalesi'ni İstanbul'da iken çok merak ediyordum. Gelmek nasip oldu, çok güzel. Tomara Şelalesi beni gerçekten çok etkiledi” dedi. “Daha önce tesadüfen gelmiştim, şimdi ailemle geldim” Samsun'dan gelen Beytullah Genç de, “Samsun'dan geliyorum buraya. Daha önce bir defa tesadüfen gelme şansı buldum. Muazzam çok hoşuma gitti. Buraya mutlaka bir daha gelmek istiyordum. O zaman pandemi zamanıydı. Çok bir şey anlamamıştık. Bugün yine nasip oldu. Ailemle yine geldim. Mükemmel bir yer. Ben buraya ilk geldiğimde bir şelale bekliyordum ama kaynağından çıkan bir şelale ile karşılaştım. O yüzden yani saklı bir cennet, mükemmel bir yer. Bu taraflara yolum düştüğünde mutlaka yine geleceğim. Şu an yine buraya yolum düşerek gelmedim, ekstra 250 kilometre yol yaparak geldim bu sıcakta. Çok memnun kaldım. Ailecek güzel vakit geçirmek için geldik buraya” diye konuştu.

#3
Foto - Mevsimleri değiştiren şelale

“Suyunda ayağımızı 30 saniyeden fazla tutamıyoruz” Tomara'da yaşadığı mevsim değişikliğini anlatan Genç, “Şu an belki hava 40 derece olabilir ama şu suya ayağımızı soktuğumuzda inanın 30 saniyeden fazla ayağımızı tutamıyoruz. Bu mükemmel bir şey. Ve kaynağından da burada su içebiliyoruz. Suyun tadına da baktık. Gerçekten lezzetli bir su. O yüzden çok memnun kaldık burada” ifadelerini kullandı. “Bu yılki hedefimiz 250 bin misafir ağırlamak” Bu yıl sezona bayram yoğunluğuyla başladıklarını kaydeden işletmeci Zeynep Kara ise, “Okulların tatil olması ve bayramın denk gelmesiyle beraber yoğun bir gurbetçi sayısına hitap ettik. Her sene artan misafir sayımız bu yıl da artarak devam ediyor. Hedefimiz bu yıl 250 bin misafir ağırlamak. Şehrin kalabalığından, sıcağından bunalan misafirlerimize doğada eşsiz yürüyüşle, Tomara Şelalesi'nin serinliğiyle merhaba diyoruz. Aynı şekilde sezonumuza başladığımızdan beri sabah kahvaltısından akşam yemeğine, çocuk oyun parkından hediyelik ürün satışları olan bir yere sahibiz. Misafirlerimizi bekliyoruz, gurbetçimizi bekliyoruz” dedi.

#4
Foto - Mevsimleri değiştiren şelale

“Türkiye'de bu şekilde birkaç şelale var” Tomara'nın bir diğer adının da “Kırk Gözeler” olduğunu ve bu şekilde dağdan çıkan suların oluşturduğu birkaç şelaleden birinin Tomara Şelalesi olduğunu hatırlatan Kara, “Tomara 'Kırk Gözeler' olarak da geçiyor ve Türkiye'de iki tane var. Bir tanesi de bizde. Dağın arasından doğal şekilde çıktığı için görülmeye değer bir nokta. Türkiye'de eşsiz olan bir yer olduğu için bütün misafirlerimiz gezi rotalarının arasına eklemeli. Şu an yaşadığımız aşırı sıcaklar nedeniyle nem oranı da artıyor. Ama şelale yoluna yaklaştığımızda o yürüyüş yolundaki serinlik resmen mevsim değişikliğine sebep oluyor. Yaklaştıkça o suyun serinliğinin verdiği esintiyle beraber direkt mevsim değişikliği yaşanıyor. Sıcaktan şikayeti olan, şehrin kalabalığından, trafiğinden kaçıp bir nefes almak isteyen herkesi Tomara Şelalesi'ne bekliyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar
Ekonomi

Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar

TMSF kontrolüne geçen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen holding bünyesindeki tekstil devi Doqu Home'un satış süreciyle ilgi..
Emekliye 2500 TL ek ödeme: TCKN son hanesine göre hesapta!
Ekonomi

Emekliye 2500 TL ek ödeme: TCKN son hanesine göre hesapta!

Türkiye’de emekliler, uzun süredir Temmuz ayında yapılacak maaş zammını beklemekteydi. Haber geldi.
Bakanlık Züber'in 'gerçek atıştırmalık' reklamını durdurdu!
Aktüel

Bakanlık Züber'in 'gerçek atıştırmalık' reklamını durdurdu!

Ülker’in ‘haksız rekabet’ şikayeti üzerine Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ ifadesinin yer aldığı reklam filminin yayını durduruldu. Ülker ist..
Macron'dan Netanyahu'ya tepki: Kabul edilemez
Dünya

Macron'dan Netanyahu'ya tepki: Kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rah..
Simpsonlar yine korku saldı!
Aktüel

Simpsonlar yine korku saldı!

Simpsonlar dizisinin tahminleri yürekleri ağza getirecek. ABD yapımı ünlü çizgi dizi Simpsonlar, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Simp..
Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe
Dünya

Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında terör rejiminin güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda çok sayıda si..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23