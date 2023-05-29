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Medya
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Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

2023-05-29 19:29:17
Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

AK Partili Metin Külünk, sosyal medyadan yapılan bir paylaşım nedeniyle o bakanın eşine sitem etti.

#1
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisiyle adını duyuran oyuncu Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi karaladı.

#2
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Oyuncu Dizdar'a, 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü verildi.

#3
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Ancak Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti.

#4
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Dizdar, konuşmasında Türkiye'de kadınların aşağılandığını, hak etmedikleri bir hayatı yaşadıklarını ileri sürerek algı oluşturmaya çalıştı. Türkiye'de düzenlenen film festivallerinde politik konuşmayı eksik etmeyen muhalif sanatçılardan olan Dizdar, Fransa'daki festivalde de yine bir yerlere mesaj verdi. Ezber yeteneği iyi olduğu bilinen oyuncunun yaptığı konuşmayı elindeki kağıttan okuması da dikkat çekti.

#5
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ise Merve Dizdar'a destek verdi.

#6
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

Ersoy paylaşımında, "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar, Cannes Film Festivali en iyi kadın oyuncu işte budur" dedi.

#7
Foto - Metin Külünk'ten AK Partili o bakanın eşine sitem!

AK Partili Metin Külünk ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Galiba CHP’li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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