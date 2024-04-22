  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

2024-04-22 06:41:04
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu'na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı! Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı, evlilik dışı ilişkiden 4 kız çocuğu dünyaya getirdi. Bunların ikisinin babası Metin Akpınar, diğerlerinin ise farklı isimlerdi! Kızlarından Dilara Gülatan, Orancı'nın iddiası sonrası gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açarken, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 4 kız çocuğunun da nüfusta baba adının 'Erol' olması dikkat çekti. Programa katılan bir izleyici, "Suphiye'nin Erol isimli adamdan bir oğlu vardı" dedi! Duygu Nebioğlu'na sosyal medyadan gelen ihbar mesajı ise tartışmaları alevlendirdi: Erol'un Balmumcu'da restoranı Bebek'te dairesi vardı!

#1
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

Türkiye, oyuncu Metin Akpınar ile gazeteci Uğur Dündar'ın adının karıştığı evlilik dışı ilişki ağıyla sarsıldı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

"BABAN GAZETECİ UĞUR DÜNDAR" Annesi Suphiye Orancı'nın "Baban gazeteci Uğur Dündar" itirafı sonrası soluğu mahkemede alan Gülatan, Dündar'a babalık davası açtı. İlk yapılan DNA testi sonucu olumsuz yanıt alan Gülatan, rapora itiraz başvurusu yaptı.

#3
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

Duygu Nebioğlu verdiği hukuk mücadelesi ile Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Akpınar'ın nüfusuna aldığı Nebioğlu, SABAH'a verdiği röportajda ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir isim olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

ALMANYA'DA YAŞIYOR, İKİ KIZI VAR! Duygu Nebioğlu ise en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Milyonların nefesini tutup takip ettiği canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şoka uğrattı. Öyle ki şu anda Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı'nın iki kızının olduğu ve 2016'da yılında eşinden boşandığı bilgisine ulaşıldı.

#5
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

BABA İSİMLERİ NEDEN EROL? Türkiye'nin konuştuğu olayda en ilginç detay ise evlilik dışı dünyaya gelen 4 kız kardeşin de nüfustaki baba adının 'Erol' olmasıydı. Konuyla ilgili canlı yayına katılan ve Suphiye'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici, Duygu Nebioğlu'nu şoke eden iddia ortaya attı.

#6
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

"EROL'DAN BİR OĞLU OLDU" İDDİASI! "Suphiye, Erol adında mahallenin delikanlısıyla sevgili olmuştu. Bu Erol'dan bir erkek çocuğu olduğunu duymuştuk sonra çocuğu Erol'un annesine eve bırakmış. Baba ismi olarak Erol'un adını vermesi buradan olabilir. Sonra aile mahalleden taşındı" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

Diğer kardeşlerinin babasına ulaşmak isterken bir ağabeyinin olabileceği iddiası ile sarsılan Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Fragman bitti, birinci bölüm bitti, ikinci bölüm başlıyor. Bu koca koca adamlar o kadına ne yaptı hepsi ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

ŞOKE EDEN İDDİA: BALMUMCU'DA RESTORANI VARDI! Annesine ulaşmak için her yolu deneyen Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan kendisine gelen 'ihbar' mesajlarını da paylaştı. Erol isimli şahısla ilgili gelen "Kızım … Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol … olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…" mesaj ise kafaları karıştırdı.

#9
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

PEŞ PEŞE GELEN İHBARLAR! Duygu Nebioğlu hafta boyunca katıldığı Müge Anlı'nın canlı yayınında annesi Suphiye Orancı'ya çağrı yapmıştı. Programa katılan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli kadın, Dilara'nın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü isim olduğunu açıklamıştı.

#10
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

"SİNEMA SANATÇISI İLE BERABERDİ" Yayında sarsıcı iddialarda bulunan Suphiye Orancı'nın arkadaşı Zeynep, "89'da sinema sanatçısı Suphiye'ye doğum günü partisi düzenlenmişti. Ciddi bir beraberliği vardı. Dilara'nın babası bu kişi olabilir. Suphiye bana bu kişiden çocuğu olduğunu söylüyordu. Elit bir kadındı aradığını bulamıyordu, deniyordu olmuyordu. Bir şarkıcıyla da aşk yaşıyordu o sırada" ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

ARALARINDA FUTBOLCULAR DA VARMIŞ! Yayına bağlanan ve Suphiye'yi 1988-89 yıllarında yaşadığını söyleyen bir izleyici ise Suphiye Orancı ile cezaevinde tanıştığını anlatmıştı. "İkizlerinin olduğunu babasının Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. İki çocuğunun daha olduğunu söylemişti. Birinin Yeşilçam artistinden olduğunu söylemişti. Akpınar ile çok kısa arkadaşlığı olmuş. O benden birkaç ay sonra cezaevinden çıkmış Suphiye Hanım'ın değişik bir hayat vardı. Tarlabaşı'nda Yeşim anne diye birinden bahsediyordu o futbolcuları ayarlıyormuş. Suphiye'yi kimse zorlamıyordu annen her şeyi isteyerek yapıyordu" demişti.

#12
Foto - Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

İBRAHİM TATLISES'İN FİLMLERİNDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ Türkiye'nin gündemine oturan Suphiye Orancı'nın, başrollerini İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın paylaştığı "Aşıksın" filminde oynadığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses ise "Arkada öyle geçmiş hatırlamıyorum, figüranlardan biridir" açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilere düzenleme paketi geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşında: Üç düzenleme yolda!
Ekonomi

Emeklilere düzenleme paketi geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşında: Üç düzenleme yolda!

Emekli, SSK, Bağ-Kur ve memur milyonlarca vatandaş merak ediyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı zammı Temmuz'da belli olacak: 3 düzenlem..
Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'
Medya

Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'

Enver Aysever'in yayınına katılan gazeteci Abdurrahman Dilipak, LGBT sapkınlığıyla ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir cevap verdi...
Son dakika! ABD'nin kararı sonrası Türkiye'den dünyaya çağrı
Gündem

Son dakika! ABD'nin kararı sonrası Türkiye'den dünyaya çağrı

ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını veto ederek engellemesini eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası to..
Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın
Ekonomi

Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Altın, euro ve dolardaki yükseliş devam ederken ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırım araçlarından olan konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çek..
DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!
Gündem

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasından ve meclis salonundan Türk bayrağını kaldıran DEM, belediyenin resmi internet sitesind..
Türk askeri heyet Yunanistan'da: Milli Savunma Bakanlığı ziyaret edildi diyerek paylaşım yaptı
Aktüel

Türk askeri heyet Yunanistan'da: Milli Savunma Bakanlığı ziyaret edildi diyerek paylaşım yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23