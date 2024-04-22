Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?

ARALARINDA FUTBOLCULAR DA VARMIŞ! Yayına bağlanan ve Suphiye'yi 1988-89 yıllarında yaşadığını söyleyen bir izleyici ise Suphiye Orancı ile cezaevinde tanıştığını anlatmıştı. "İkizlerinin olduğunu babasının Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. İki çocuğunun daha olduğunu söylemişti. Birinin Yeşilçam artistinden olduğunu söylemişti. Akpınar ile çok kısa arkadaşlığı olmuş. O benden birkaç ay sonra cezaevinden çıkmış Suphiye Hanım'ın değişik bir hayat vardı. Tarlabaşı'nda Yeşim anne diye birinden bahsediyordu o futbolcuları ayarlıyormuş. Suphiye'yi kimse zorlamıyordu annen her şeyi isteyerek yapıyordu" demişti.